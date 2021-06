Vacunación: La gran apuesta del Gobierno para junio

Víctor Manuel Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, anunció que en junio se van a recibir más de 7 millones de dosis, con lo que se van a completar cerca de 22 millones de dosis en el país desde que se inició la vacunación.



Dijo que la idea es cerrar el primer semestre con 16 millones de vacunas aplicadas.

Por qué se dice que han llegado más de 14 millones de dosis pero que sólo se han aplicado un poco más de 10, ¿qué está pasando con las otras 4 millones?

Hasta la mañana del jueves habían llegado un total de 14,7 millones de dosis al país, de las cuales se habían distribuido 14'027.770 de dosis en todo el territorio.



La llegada de dosis, la distribución en territorio, y el agendamiento son procesos que implican planificación y control muy estricto en los tiempos para preservar los biológicos y la vacunación masiva. El inventario que se tiene de 4 millones de dosis que se encuentran distribuidas en el territorio nacional precisamente lo que permiten es garantizar que cuando lleguen las personas a vacunarse se cuenten con las dosis disponibles y así poder avanzar en el plan nacional de vacunación



Este mes, ¿cuántas vacunas nos van a llegar?

En este mes de junio tenemos contemplada la llegada de 100.000 dosis de la farmacéutica Moderna que aún está en proceso de aprobación para el uso de emergencia por parte del Invima. Dentro del calendario también está estipulado que llegue un millón de dosis de Sinovac, de Pfizer, 5'374.924 dosis que llegarán como en meses anteriores con entregas semanales.



Estas entregas nos permitirán recibir más de 7 millones de dosis durante el mes de junio y así completar cerca de 22 millones de dosis en el país desde que iniciamos la vacunación en el mes de febrero



¿Cuándo comienzan a llegar las de Moderna y las de Janssen y en qué cantidades?

El contrato con la farmacéutica Moderna establece la llegada de 100.000 dosis en el mes de junio, y lotes de un millón desde julio. Se está a la espera que la farmacéutica termine el proceso de validación y certificación por parte del Invima para el uso de emergencia, lo que permitiría la llegada de este primer grupo.



En el caso de Janssen, se tiene programada la llegada al país desde el mes de julio, en lotes que superan el millón de dosis mes



¿Al 30 de junio cuántas vacunas cree que habrá en Colombia y cuántas personas vacunadas con las dos dosis y con la primera dosis?

El mensaje claro es que vamos a un buen ritmo. En junio el objetivo es igualar o superar la meta de vacunados en mayo, es decir, las 5 millones de dosis aplicadas, por lo que podríamos llegar a cerrar el primer semestre con 16 millones de dosis aplicadas.



Por otro lado, con las llegadas previstas para junio tendremos en el país cerca de 22 millones de dosis, lo que nos permitirá seguir avanzando en el Plan Nacional de Vacunación.



Víctor Muñoz, director del Dapre Foto: Presidencia

¿Todas las segundas dosis de las vacunas anti covid se aplican al mismo tiempo?

Es importante mencionar que no necesariamente la segunda dosis de todos los biológicos se aplica con el mismo tiempo de espera. Por ejemplo, las segundas dosis de los biológicos de Sinovac se aplican entre 28 y 56 días, Pfizer a los 21 días y AstraZeneca pueden estar por encima de los 90 días. No olvidar que Janssen, que en el mes de julio, llegará al pais es una sola dosis.



¿Qué impacto tiene la vacunación de etapas 1,2 y 3 en la mortalidad?

Se debe tener en cuenta que al vacunar a la población mayor de 50 años y personas con comorbilidades, cambia la dinámica del riesgo, está población ha concentrado el 90 % de los fallecidos durante la pandemia en el país, por eso es tan importante el esfuerzo que se ha hecho para avanzar en la vacunación según los criterios de mayor riesgo.



Aunque el virus continúa entre nosotros, las medidas que se están adoptando en la Resolución 777 permiten el avance de una mayor apertura con menos riesgo de mortalidad.



¿Cómo es la velocidad de vacunación? ¿Si se ha incrementado?

La velocidad de vacunación ha crecido y de forma muy importante y consistente. En febrero se aplicaron 135.982 dosis, en el mes de marzo 2'107.410, en el mes de abril 2'743.079, en el mes de mayo 5'105.651. Es decir, en el mes de mayo aplicamos mas dosis que en los 3 meses anteriores sumados, esto muestra que la velocidad ha crecido de forma exponencial.



En términos de velocidad, la última semana se vacunaron 1,5 millones de personas, por lo que si mantenemos este ritmo podremos llegar a niveles de 6 millones de dosis mes.



El gobierno habla de que habrá una apertura prácticamente total en todo el país a partir de la próxima semana, pero los picos de la pandemia están muy elevados ¿Eso quiere decir que se está enredando esa apertura total?

La resolución 777 incluye el índice de resilencia que es muy importante, este indice está asociado a ocupación de camas UCI, avance en vacunación y niveles de seroprevalencia. Las ciudades que estén en un pico alto, deberán esperar unos días para iniciar las aperturas.



De igual forma, la resolución establece que los aforos para espectáculos variarán según el indice de resilencia y esto podrá variar del 25% a un 75%



Hay quienes consideran que lo de la apertura total es una muestra de que ya no se puede hacer nada con la gente y su desorden, que lo de las medidas de bioseguridad sólo lo cumplen algunas personas ¿El Gobierno Nacional ve eso así?

Los modelos iniciales mostraban niveles de fallecidos a 250.000 en un periodo corto del tiempo, por esto se tomaron medidas de aislamiento, protocolos, medidas de bioseguridad, adquisición de mayor capacidad en camas UCI y ahora la vacunación que permitieron que esto no fuera así.



La adherencia a las medidas las cumplen más del 90% de los colombianos. Llevamos año y medio en pedagogía, en la transmisión del mensaje del autocuidado y la gran mayoría de los colombianos lo implementa.



Es importante mencionar que podemos dar este paso diferenciado en las regiones del país acorde a los niveles de ocupación de camas UCI, avances en vacunación y seroprevalencia.



¿Cambios prácticos que nos pueda mencionar que trae la resolución 777?

Se habilitan todas las actividades incluidas las de ocio y esparcimiento, se elimina la prueba PCR para la llegada de viajeros internacionales, el uso de Coronapp no será necesaria para el ingreso a los aeropuertos, se disminuye el distanciamiento físico requerido en los establecimientos a un metro, se permiten aforos en eventos de 25 % el cual será incrementando según los niveles del indice de resilencia epidemiológica.



