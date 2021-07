Colombia reporta récord de vacunación en un día: 550.832 dosis aplicadas

Durante la jornada de vacunación del viernes 30 de julio, Colombia logró un nuevo récord de dosis diarias aplicadas, con un total de 550.832, según el reporte del Ministerio de Salud. El informe también destaca que se superaron los 27 millones de dosis aplicadas y se alcanzaron 12.057.314 esquemas completos.



El ministro de Salud, Fernando Ruiz, destacó este avance en el Plan Nacional de Vacunación y resaltó cómo, durante marzo, la aplicación de los inmunizantes no superaba las 200 mil por día.



Por su parte, el director de Epidemiología y Demografía, Julián Fernández, señaló que "hemos hecho un gran esfuerzo en el Plan Nacional de Vacunación, por aumentar la velocidad y la cobertura de la inmunización en el país. Ese esfuerzo debe ir acompañado, al tiempo que se amplían las coberturas, con la búsqueda focalizada de las poblaciones con más alto riesgo".



El funcionario, de hecho, hizo un llamado a los mayores de 50 años y a las personas con comorbilidades "para que se acerquen lo más pronto posible, para vacunarse. Solamente cubriendo a las personas de alto riesgo, vamos a lograr la reducción de la mortalidad e incidencia de casos graves".



Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, también destacó la cifra récord de vacunación en una jornada y recordó que se hay que “asistir a vacunarse es la cita más importante de nuestras vidas”.



ELTIEMPO.COM