Duque dice que en febrero empieza la vacunación contra covid-19

El presidente Iván Duque anunció que entre los meses de enero y febrero empezará la vacunación en Colombia contra el covid-19.



El mandatario, en una entrevista con el diario barranquillero El Heraldo que se publica en su edición de este miércoles, dijo que el Gobierno nacional integra la iniciativa global Covax, y en paralelo viene adelantando conversaciones de carácter bilateral con cuatro empresas. “Esas conversaciones se desarrollan en el marco de un acuerdo de confidencialidad. Le estaremos informando al país una vez tengamos cerrados los contratos”, agregó.



Duque reiteró que “el país tendrá ese ciclo de vacunación y trataremos de que sea lo más generalizado posible. Trataremos de desarrollarlo con toda la velocidad y con una capacidad logística singular”.



En la conversación, el Jefe del Estado informó que no habrá un nuevo aislamiento en todo el país.



Según El Heraldo, Duque expuso que la pandemia en el país no ha tenido un comportamiento uniforme, por lo cual no han planteado la posibilidad de decretar un nuevo aislamiento generalizado.



