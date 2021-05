Las claves para el proceso de vacunación en junio

En junio el Gobierno Nacional está dispuesto a meterle el acelerador a fondo al proceso de vacunación contra el covid-19.



Y por eso no solo se anuncia que los privados podrán comenzar a traerlas, sino que empezarán a llegar las de Moderna, y se avanzará en el canje y la donación de las vacunas con Estados Unidos.



Víctor Muñoz, director del Dapre, señaló que en este momento en el país ya se tienen más de 14 millones de dosis y que se está trabajando "muy fuerte" con los entes territoriales para procurar llegar a la meta de 10 millones antes de terminar el 31 de mayo.

Víctor Muñoz, director del Dapre Foto: Presidencia

Sobre el cronograma de llegada de nuevas dosis para el mes de junio, Muñoz dijo que hay una confirmación de la llegada de 5 millones de dosis de Pfizer, a lo que se suma un millón de Sinovac y 700.000 a través del mecanismo Covax.



Pero igualmente resaltó que en junio se recibirán las primeras 100.000 dosis de la farmacéutica Moderna, una vez que supere el proceso por parte del Invima para el uso de emergencia.



También anticipó y que en julio deben comenzar a llegar al país las vacunas de Janssen, que tienen la ventaja de que solo se requiere de una sola aplicación.



Canje con Estados Unidos

Sobre la posibilidad de que Estados Unidos le done a Colombia vacunas de las que no está utilizando, Muñoz dijo que desde hace varias semanas se han venido teniendo conversaciones con ese gobierno.



En ese sentido dijo que se están planteando dos mecanismos: uno es el de la donación y otro es el de préstamo.



Sobre el préstamo explicó que eso significa que las dosis que ellos no estén utilizando se las puedan ceder a Colombia y cuando lleguen las que ha comprado el Gobierno Nacional se les repondrá las prestadas por Estados Unidos. "Será una reposición", dijo.



"En eso estamos trabajando. Esperamos que se concrete muy pronto cuánta sería la cantidad y cuáles serían las fechas porque esto nos permitiría a nosotros acelerar el Plan Nacional de Vacunación pues tendríamos mayor posibilidad de biológicos en el país", dijo el funcionario.



Muñoz también destacó que se avanzado satisfactoriamente en la etapa tres de vacunación y dijo que la meta el Gobierno es que antes de concluir el mes de junio deberán estar concluidas las primeras tres etapas.



Dijo que esto es fundamental porque ahí se ha concentrado más del 90 % de los fallecidos que se han dado en el país.



El funcionario igualmente recordó que en junio vendrá la prórroga de la emergencia sanitaria y del decreto de orden público y con ello vendrá el inicio del proceso de apertura de todos los sectores



Esto lo que significa es que los bares, discotecas y los eventos deportivos con asistencia de público se empezarán a permitir, "obviamente, como siempre, dependerá de las condiciones epidemiológicas" de las ciudades.



"Estamos hablando de la combinación de la información entre la ocupación de cama UCI, pero también de la tendencia a la disminución y de los avances en temas de vacunación", destacó el director del Dapre.



¿Y los privados?

Muñoz igualmente se refirió a la posibilidad de que los privados puedan traer vacunas para inmunizar a sus trabajadores y en ese sentido dijo que se está avanzando para que en el mes de junio pueda concretarse la llegada del primer lote.



"Estamos en este momento en todos los temas administrativos contractuales con las farmacéuticas, en este caso particular con Sinovac, por lo que esperamos poderlo concretar y que en este mismo mes puedan iniciar la vacunación", dijo.



Reveló que con el sector privado se ha hablado de que puedan adquirir 2,5 millones de dosis, de las cuales el 50 % debería recibirse en junio y el resto en julio.



