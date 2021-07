Vacunas Janssen, Moderna y Astrazeneca, las que más llegarán al país

Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), anunció en su cuenta de Twitter las compras de vacunas realizadas por el Gobierno nacional y la llegada de las mismas para el segundo semestre.



El funcionario explicó que la mayoría de las vacunas que llegarán al país serán Moderna, Janssen y AstraZeneca.



"Así estamos en compras de vacunas realizadas por el Gobierno y llegada de las mismas. Este segundo semestre mayoritariamente llegará Moderna, Janssen y Astrazeneca. Datos No incluyen donaciones y compra de privados", escribió el director del Dapre en su cuenta.



De acuerdo con el anuncio, la mayor cantidad de vacunas recibidas son las de Sinovac, con un poco más de 12 millones de dosis adquirida para un estimado de 6 millones de personas a vacunar.



Luego en el listado aparece Pfizer, con 10.001.160 de dosis recibidas de un total de 15.000.570 adquiridas para vacunar un poco más de 7 millones y medio de personas.



De la vacuna AstraZeneca se han recibido 738.900 de dosis de un total de 9.984.000 de dosis adquiridas para inocular a 4.992.000 personas, mientras de Janssen se han recibido 480.000 de las 9 millones de dosis adquiridas para esa misma estimada para vacunar.



Finalmente, por el sistema Covax, el país ha recibido 3.276.180 de las 20.353.200 para vacunar a 10.176.600 personas y de la vacuna Moderna, hasta el momento no se ha recibido ninguna dosis, pero se está a la espera de que lleguen 10 millones de dosis para inocular a 5 millones.



En total, con corte al 17 de julio, Colombia ha recibido 26.496.244 de vacunas de las 76.337.770 adquiridas para un estimativo 42.668.885 de personas a vacunar.



Las vacunas de Pfizer que seguirán llegando en los siguientes meses serán para la ‘vacunatón’ de mujeres en embarazo, que se realizará a nivel nacional entre el 23 y 25 de julio; para completar el esquema de segundas dosis a nivel nacional y para aplicarlas en dos dosis a los niños de 12 a 18 años con comorbilidades.



ELTIEMPO.COM