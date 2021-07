Vacuna Sinovac: Gobierno no descarta aplicar una tercera dosis en Colombia

Luego de un estudio preliminar conocido en las últimas horas, realizado por investigadores de las autoridades de control de enfermedades de la provincia de Jiangsu, Sinovac y otras instituciones chinas, que revela que los anticuerpos de la vacuna contra el covid-19 de Sinovac bajarían tras unos 6 meses, el presidente Iván Duque anunció que analizarán el estudio para determinar la posibilidad de aplicar una tercera dosis de ese biológico en el país.



De este modo, el Mandatario informó que el Gobierno analiza dicha posibilidad y estará atento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"Nosotros tenemos un equipo epidemiológico que analiza esto (la vacunación) semanalmente y diariamente; estamos en contacto con la OMS, con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y si la evidencia científica nos muestra que si después de cumplida la segunda dosis de Sinovac se requiere un refuerzo, pues nosotros estaremos evaluando esa consideración", sentenció.



Tras ello el Presidente aseguró que "han salido unos estudios interesantes esta mañana y los estaremos analizando hoy con el equipo de expertos".



En este sentido dijo que "si ya tenemos algo concluyente y tenemos esa recomendación de la OMS y de la casa farmacéutica, todo lo que siga para fortalecer y proteger vidas a partir de esa evidencia científica nosotros siempre lo consideraremos".



El Presidente recordó que el ritmo de vacunación sigue acelerando y que el país está cerca a llegar a 26 millones de dosis aplicadas.



Además, hizo un llamado a que los que están en la priorización salgan a vacunarse. "Necesitamos que todos cumplamos con ese deber, todos tenemos que vacunarnos. Es gratuito, es pasivo, no hay excusa para no hacerlo y no vacunarnos significa poner en riesgo a nuestros seres queridos".



Duque recordó que en los municipios con menos de 100.000 habitantes se pueden vacunar todas las personas menores de 18 años.



Frente a la restricción que impuso España para ingresar a los colombianos a ese territorio, el Jefe de Estado advirtió que espera que una vez esta semana avance la vacunación y haya una reducción de casos se levante esas restricciones. "Espero que con la evidencia de reducción de muertes y casos en Colombia (...) estas medidas puedan ser replanteadas muy pronto", apuntó.



¿Habrá pasaporte de vacunación para ingresar a algunos lugares? Respecto a ello, el mandatario advirtió que en algún momento se llegará allá, y se espera que a través de CoronApp las personas puedan tener acceso a esa información por si es requerida. "Inclusive en espacios privados los ciudadanos tengan esa herramienta a disposición", señaló.

Los municipios donde no hay restricción de edad para vacunarse

