¿Cómo va la vacunación en Colombia? ¿Qué responde el Gobierno? 

La vacunación contra el covid en el país avanza en medio del optimismo de algunos sectores, pero de las críticas de otros que consideran que el proceso va lento y que se avanza hacia un nuevo pico de la pandemia.



Víctor Manuel Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, habló con EL TIEMPO sobre el proceso de inmunización y sobre las críticas que está recibiendo esa tarea​

¿Cuántas vacunas esperan que lleguen esta semana?

En el país ya hay un total de 3'362.560 dosis de vacunas. Es importante mencionar que el proceso de la llegada de las dosis se ha realizado según el cronograma establecido. Al final de este mes el balance será 2,5 millones de dosis de Sinovac, 500.760 dosis de Pfizer bilateral, 117.000 de Covax-Pfizer, alrededor de 244.800 de AstraZeneca Covax. Esta semana se recibirán las 100.000 vacunas semanales de Pfizer establecidas en el cronograma.



¿En marzo cuántas personas serán vacunadas?¿En promedio cuántas personas se vacunan al día?

Con corte al 27 de marzo a las 11:59 p.m. se han aplicado 1'726.924 dosis en el país con más de 130.000 dosis el último día. De aquí al 31 de marzo se llegaremos a la meta de 2 millones de vacunados



El Plan Nacional de Vacunación inició el 17 de febrero, antes de lo que inicialmente habíamos previsto, al 27 de marzo ya se completan 39 días de vacunación con un promedio de vacunados por día de 44.280.



Le puede interesar: Las otras enfermedades laborales que les deja el covid a trabajadores



¿En abril cuántas vacunas van a llegar? y ¿Qué cantidad será de cada laboratorio?

La proyección para abril es de más de ocho millones de dosis, soportadas en las negociaciones realizadas y que contemplan despachos por 5 millones de Sinovac, 2,5 millones de Pfizer y cerca de 500.000 dosis de AstraZeneca. El mensaje es que vamos avanzando y es muy importante incrementar la velocidad.



¿Se va a cambiar el mecanismo de vacunación para hacerlo más ágil?

El mecanismo de vacunación viene siendo ágil, hemos tenido días con más de 100.000 dosis aplicadas. Al compararnos con otros países, Colombia aplicó 206.457 vacunas en sus primeros 15 días de vacunación, mientras que países como México y Chile aplicaron 41.682 y 10.282 vacunas respectivamente, esto muestra que hemos mantenido un ritmo constante.

No queremos tener vacunas guardadas en los congeladores, por eso no se modifica el criterio de asignación que está en las etapas FACEBOOK

TWITTER

¿Eso quiere decir que en abril se podría empezar a vacunar a las personas con comorbilidades?

El principio de eficiencia de la Resolución 361 del Ministerio de Salud lo que busca es acelerar el proceso de vacunación. No queremos tener vacunas guardadas en los congeladores, por eso no se modifica el criterio de asignación que está en las etapas; pero si unas zonas del país van avanzando más rápido en etapa 2, podemos asignarle más vacunas frente a otro departamento que no avanza tan rápido. No olvidemos que las personas mayores de 80 y 70 años con comorbilidades ya están siendo vacunadas en sus respectivas etapas establecidas en el Plan Nacional de Vacunación, y es en la Etapa 3 en la que se vacunan las personas con estas comorbilidades más enfocadas.



Le puede interesar: Pelea por narcorruta sería causa del éxodo de venezolanos en frontera



¿Qué está pasando con esos municipios en los que la vacunación va lenta?

La velocidad ha mejorado de forma considerable, mecanismos como el de asignación por eficiencia del Ministerio de salud han permitido en los últimos 2 días sobre pasar los 120.000 vacunados por día.​