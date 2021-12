El pasado 15 de febrero, Colombia recibió el primer lote de 50.000 vacunas para su campaña de inmunización masiva contra el coronavirus. El cargamento, con las dosis llegó en un vuelo proveniente de Bélgica.



Sobre lo que se ha hecho en estos 10 meses, sobre lo que viene y sobre los efectos de la pandemia en el paìs, EL TIEMPO habló con Víctor Manuel Muñoz, director del Dapre.

Se cumplen 10 meses de la llegada del primer lote de vacunas y la primera dosis aplicada contra el covid-19 ¿Cómo fue el proceso de negociación y adquisición de vacunas?

Fue un proceso complejo, aunque muchas personas dijeron que Colombia había empezado su negociación tarde, la realidad es que mientras muchos países negociaron en diciembre de 2020, nosotros ya habíamos firmado acuerdos de confidencialidad desde julio de 2020 con Pfizer, en octubre de ese mismo año con AstraZeneca, el 10 de noviembre con Janssen y el 2 de diciembre de 2020 con Moderna, esto sin mencionar la firma del mecanismo Covax desde octubre de 2020.

El 15 de febrero de 2021 al medio día, con emoción se recibió en el país el primer cargamento de vacunas que venían en un avión de DHL, 50.000 dosis de Pfizer que cambiaron la historia y fueron el primer paso para el despliegue masivo que se dio en el país con el plan nacional de vacunación.

Ha sido un camino de retos constantes, de luchar contra la desinformación, contra mucha negatividad de muchos que han intentado opacar el trabajo, pero seguimos avanzando, seguimos apostando por el Plan Nacional de Vacunación.



Desde el inicio del Plan Nacional de Vacunación hubo escepticismo por las metas anunciadas por el Gobierno ¿Qué le diría hoy usted a las personas que eran pesimistas frente a este proceso?

Se dijo que Colombia solo iniciaría vacunación desde el año 2023, que no teníamos contratos firmados con las farmacéuticas, que el equipo negociador no hablaba ingles, que con el ritmo de vacunación que teníamos tomaríamos varios años llegar al 70 % de la población con al menos una dosis, y la verdad las cifras demuestran hoy que todo eso eran fake news o ataques politiqueros.

Pese a toda esta desinformación y noticias falsas, nunca desfallecimos, seguimos adelante con el Plan Nacional de Vacunación en coordinación con los entes territoriales, las EPS, y las IPS y hoy podemos ver que este ha dado sus frutos y ya tenemos cifras donde en porcentaje de población vacunada estamos por encima de países desarrollados.



En el mundo hay países que tienen como principal objetivo acelerar las cifras del PNV ¿Cómo ha sido el avance de la vacunación en Colombia?

Colombia en las últimas semanas ha tenido una de las tasas de velocidad más altas del mundo, ya superamos el 77 % de la población con primeras dosis y antes de finalizar este año más del 60 % de los colombianos estará con esquemas completos. Debo mencionar que algo que no estaba previsto es que se lograra que la mayoría de la población mayor de 50 años tenga su respectiva dosis de refuerzo

El Plan Nacional de Vacunación ha avanzado según las metas establecidas y gracias al trabajo conjunto, a la fecha hemos superado a países como México, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Reino Unido y Brasil, en porcentaje de personas vacunadas con al menos una dosis. Hemos aplicado ya más de 61 millones de dosis, 32,2 millones de colombianos ya tienen al menos una dosis y cerca de 26,5 millones de colombianos con esquema completo. Finalizando este mes podríamos estar superando también a países como Italia y Francia.



Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Foto: Presidencia de la República

Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Foto: Presidencia de la República

Una de las quejas que resuena es que no se ha avanzado en muchos territorios y que es más fácil acceder a las vacunas si se está en una ciudad principal ¿Cómo avanza la vacunación en territorios y en ciudades? ¿Cuáles son las zonas con mayor avance y cuáles con rezagos?

Es muy importante mencionar que desde que inició el Plan Nacional de Vacunación se estableció un proceso de distribución basado en equidad, por lo que desde el primer día hemos llegado a todo el territorio nacional.

De los 1.102 municipios, son 13 las áreas metropolitanas que se pueden abastecer de forma aérea y con cortos trayectos terrestres, pero en muchos otros lugares la logística es más compleja y debemos tomar en cuenta los tiempos de distribución.

Hay territorios en los que los vacunadores han tenido que llegar incluso a lomo de mula o a través de medios fluviales o aéreos. Pero como siempre se ha mencionado, el esfuerzo del Gobierno del Presidente Duque ha estado en garantizar la llegada de las vacunas y la protección de toda la población.

Tenemos zonas con avances muy importantes en la vacunación y es así como San Andrés y Providencia con un 93,21 % de dosis aplicadas del total asignadas.

Barranquilla con 96,59%; Boyacá con 94,02 %; Bogotá 92,9 % y Quindío con 93,47 %. También son referentes.



En muchos meses las cifras evidenciaron que los colombianos no se querían vacunar y en su momento se manifestaba que las personas entre 50 y 59 años estaban reacios ¿Cómo están esas cifras de vacunados por grupos de edad?

Con corte al 11 de diciembre de 2021 en el grupo etáreo de mayores de 80 años el porcentaje de aplicación de esquema completo con segundas dosis y dosis únicas está en 93,8 %; en el rango de 70 a 79 años se encuentra en 92,4 %, de 60 a 69 años 83,8 %; otro de los rangos etáreos es de 50 a 59 años y este porcentaje está en 79,9 %.

Los menores de 49 años hasta 40 años se encuentran en un porcentaje de 78,4 %.



Sin embargo, cuando disminuimos de rango de edad, el porcentaje disminuye y es así como en el grupo etáreo que va entre 30 a 39 años está en 58,4 %, de 20 a 29 años es de 46,6 % y de 10 a 19 años se encuentra en 26,2 %. El mensaje para todos es seguir vacunándose, esto nos permite salvar y proteger nuestras vidas, la de nuestras familias y entornos.



Sabemos el tema de confidencialidad que nubló por un momento las negociaciones con ciertos laboratorios, pero ¿cuántos recursos se han invertido en vacunas en todo este Plan Nacional de Vacunación? y ¿Cuántos pagos han hecho a las EPS?

El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) ha suscrito contratos y acuerdos con las farmacéuticas y la estrategia mundial COVAX para adquirir 76'337.770 dosis con un presupuesto de más de $3,8 billones. Como ustedes mismos han conocido, han sido radicadas peticiones para conocer información relacionada con la adquisición de vacunas, pero es importante tener en cuenta que esta información está amparada bajo los acuerdos de confidencialidad suscritos con las distintas casas farmacéuticas y la normatividad vigente.

La Subcuenta para la Mitigación de Emergencias Covid-19 se creó a través del Decreto Legislativo 559 de 2020 en el FNGRD. En el periodo comprendido entre abril de 2020 y junio de 2021, la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias Covid-19 ha administrado recursos por $5,8 billones de pesos, y $3,8 billones han sido destinados para adquirir dosis de vacunas y cerca de $2 billones para atender la emergencia a través de la adquisición de elementos para contrarrestar los efectos de la pandemia.



Respecto al pago de las EPS, de acuerdo con el Decreto 404 de 2021, le corresponde al FNGRD - Subcuenta para la Mitigación de Emergencias realizar estos pagos. Al 7 de diciembre, se han pagado $ 209.989'138.958 que corresponden a 32'417.795 de dosis y hay en proceso de pago 5'040.661 dosis que corresponden a un valor de $ 36.014'127.090.



la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias Covid-19 ha administrado recursos por $5,8 billones de pesos, y $3,8 billones han sido destinados para adquirir dosis de vacunas FACEBOOK

Usted menciona que esto es un trabajo en equipo ¿cuáles son las entidades del Gobierno que han participado en este proceso del PNV?

Efectivamente esto ha sido un trabajo en equipo liderado desde Presidencia de la República y el Ministerio de Salud, pero es claro que la negociación e importación de las vacunas ha implicado un trabajo articulado con muchas entidades, donde podemos resaltar al Invima, Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, las fuerzas militares, la DIAN, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Subcuenta Covid.



Colombia a pesar de tener gran cantidad de vacunas, ha recibido diferentes donaciones ¿cómo están esas cifras?

Gracias a las buenas relaciones gubernamentales de Colombia con diferentes países, ha sido posible recibir donaciones que han sido vitales en diferentes momentos del Plan Nacional de Vacunación, es así como hemos recibido más de 9 millones de dosis por donaciones, Estados Unidos ha donado 6 millones de dosis entre los biológicos de Moderna y Pfizer, Alemania 2.4 millones de Pfizer y España 1 millón de dosis adicionales de Astrazeneca.



La meta final de 2021 es lograr 70 % de la población inmunizada con esquema completo ¿Qué vendrá entonces para el 2022 y el Plan Nacional de Vacunación?

Nuestro mayor objetivo es continuar con unas tasas bajas de hospitalización y muerte y sobre todo proteger la vida, para ello debemos continuar sin descanso hasta lograr la mayor inmunidad de la población. Hoy estamos enfocados en las dosis de refuerzo de nuestra población adulta. Esto es lo que salva vidas y debe ser la cita más importante.



¿Y cómo va el calendario del último mes de 2021 en el que llegarán vacunas?

En el mes de diciembre la meta es recibir 8 millones de dosis, a la fecha hemos recibido 3,3 millones de Janssen, 1,7 millones de moderna, 400.000 de Pfizer. Sin embargo, trabajamos para que antes del 31 de diciembre tengamos las dosis restantes en el país y así mantener inventario suficiente para mantener el ritmo de vacunación.



Ya se empezó a exigir el esquema de vacunación completo para ingresar a lugares públicos y eventos privados; con esto ¿sigue en la mesa el que los empresarios puedan estar evaluando la posibilidad de que los trabajadores que no tengan el esquema de vacunación completo paguen semanalmente una prueba PCR?

Se debe tener en cuenta que los empresarios también tienen como principal objetivo proteger la vida de los empleados y sus familias. Es por esto que hemos observado que muchos empresarios han avanzado en en exigir prueba de PCR semanal para ingresar a las plantas u oficinas a los empleados que opten por no vacunarse. El objetivo es protegernos entre todos.



