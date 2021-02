¿Cuándo llegará la vacuna rusa Sputnik V a Colombia?

La embajada rusa en Colombia confirmó que el país firmó un acuerdo de confidencialidad de negociación para la adquisición de la vacuna Sputnik V, que requiere doble aplicación y refrigeración de -2 a -8 grados, y tiene una durabilidad de dos años.



Según Rusia, está probado que la vacuna sirve para las variaciones del SARS-CoV-2 británica y africana.



El secretario de la Embajada de Rusia en Colombia, Leonid Sboiko, dio detalles de este proceso.



(Puede leer: Gobierno anuncia que regularizará a migrantes venezolanos en Colombia)

Según advirtió, Rusia le informó a Colombia en julio del año pasado que iban a tener la vacuna y finalmente en agosto hizo el anuncio. No obstante, Colombia en ese momento no hizo una solicitud para adquirir la vacuna y, hace un mes, Colombia firmó el acuerdo de confidencialidad.

¿Cómo va el proceso?

Sboiko señala que actualmente están haciendo dos procesos en paralelo. "El primero es que el Fondo Ruso de Inversión Directa (FRIV) ya está llenando el formulario de nueve páginas del Invima, donde le preguntan la información detallada de las vacunas, el fondo ya tiene disponible esta información y no creo que ocupe mucho tiempo diligenciar este formulario, que será para recibir el registro de esta vacuna en el uso de emergencia".



"El otro proceso es que el FRIV envió un borrador del acuerdo de suministro de la vacuna y ahí el fondo y el Ministerio de Salud van a acordar cuántas cantidades quieren, qué fecha y qué precios. Eso está en revisión ahora por parte del equipo técnico del Ministerio de Salud y este nos dijo que tienen dos o tres semanas para eso".



(Además: Abecé: ¿Migrantes venezolanos podrán votar en 2022?)

Eso está en revisión ahora por parte del equipo técnico del Ministerio de Salud y este nos dijo que tienen dos o tres semanas para eso FACEBOOK

TWITTER

En este sentido, tan pronto den la autorización de uso de la vacuna en el país, se estima que no sería en febrero, pero después de marzo ya habría un acuerdo cerrado y tras ello estarían llegando las primeras dosis, dependiendo de la cantidad necesaria que solicite el Gobierno.



“Apenas esté listo todo desde el acuerdo punto de vista documental, pasadas dos semanas podrían llegar 100 mil dosis. A la semana después, otras 100 mil dosis y después 200 mil dosis. Así sucesivamente”, confirmó el primer secretario de la embajada rusa.



Asimismo, el diplomático señaló que la vacuna de Rusia se produce en Brasil, India, China, República de Corea y van a aumentar esa lista porque hay un gran interés. "Incluso recibimos el interés de los miembros de Colombia, que están interesados no sólo en distribuirlas sino en producirla aquí".

Están interesados no sólo en distribuirlas sino en producirla aquí FACEBOOK

TWITTER

En cuanto a la medicina Avifavir, que funcionaría como un antiviral con acción in vitro contra el SARS-CoV-2, advirtió que está a cargo de la Cámara de Comercio Colombo-Rusa, seguir los pasos que pidió el Invima para que esta medicina ingrese al mercado colombiano.



Según el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, la efectividad de la vacuna rusa se encuentra entre un 92% y 96%. Además, el funcionario señala que hay fórmulas en polvo que permitirían facilitar la aplicación en sitios apartados como en los Llanos Orientales.



Esta vacuna fue solicitada por 50 países en el mundo, 22 países ya la tienen registrada y los demás están en el proceso. Entre los 22 países, en la región de Latinoamérica están México, Nicaragua Argentina, Bolivia, Paraguay y Venezuela. En Europa está Bielorrusia, Serbia, Hungría, y países como Austria e Italia tiene gran interés. En otros continentes está Argelia, Palestina, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos, Túnez, Armenia, entre otros.



(No se quede sin leer: Esta es la nueva tarifa del pasaporte colombiano en 2021)



Actualmente 12 países ya han empezado a vacunar. En Latinoamérica están Bolivia Paraguay Venezuela. Argentina está pensando en aumentar la producción en su propio territorio.



La embajada señaló que, por ahora, las negociaciones solamente son con la vacuna Sputnik V.



Por otra parte, argumentó que la salida de los diplomáticos rusos del país y de los colombianos de Rusia, "es un episodio lamentable que no contribuye bien a la relaciones. Pero ya hemos pasado esta página y no creo que haya influido en la cooperación alrededor de la vacuna".



"Esta negociación va a contribuir a la cooperación con Colombia. Va a ser un buen aporte y oportuno en la relación bilateral entre Colombia y Rusia" puntualizó el diplomático.



(En otras noticias: ¿Cuándo llegará la vacuna rusa Sputnik V a Colombia?)

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @LuisaMercadoD