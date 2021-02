La historia de Verónica Machado, la mujer que será la primera vacunada

Verónica Luz Machado Torres será la primera persona que recibirá la vacuna de coronavirus en el país, este miércoles 17 de febrero.



Luego de meses de espera, este lunes llegaron 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer al territorio nacional y con ello empezó el Plan Nacional de Vacunación oficialmente.



Verónica desde hace tres años trabaja en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Sincelejo.



Nació el municipio de Buenavista (Sucre). Vive en Sincelejo desde hace 20 años, cuando llegó a esta capital con el sueño de estudiar enfermería, meta que cumplió cuando ingresó a la Universidad Metropolitana de Barranquilla.



Machado tiene 46 años y una hija de 17 años, Sara Paulina, quien está estudiando primer semestre de derecho.

Desde pequeña quiso ser enfermera. “Mi mamá me cuenta que yo jugaba a inyectar, a atender a las personas en un accidente inventado, a auxiliar al que necesitara ayuda. Fue una vocación desde muy pequeñita”, le dijo al presidente Iván Duque.



“Me gusta mi profesión, disfruto lo que hago”, recalcó.



La enfermera asegura que todos los días, al concluir su labor, llega a su casa y se siente feliz de haber podido ayudar a la gente, “de que gracias a mí pude aliviarles el dolor a las personas. Porque, de una u otra forma, gracias a mis cuidados y atenciones contribuyo a que una persona salga adelante y se sienta mejor”.



Ella agregó en la charla con el mandatario que "cuando empieza su día y va camino al Hospital le agradece a Dios por permitirle hacer esa labor, pero también porque a pesar de estar todos los días expuesta al severo virus “no me he contagiado”. “Agradecida todos los días por la vida, por mi salud”, sentencia.



Así mismo, la enfermera expresó que, en su compleja y difícil labor, todo el tiempo ha recibido el apoyo por parte de su familia, pero también de sus vecinos, que la saludan cuando llega a su casa, al final de la jornada, y le preguntan cómo están y cómo estuvo su día.



“Todos los días me saludan y están pendientes de mí siempre. He tenido el apoyo de todo el mundo y eso me llena de ánimo para seguir adelante”, cuenta.



También le expresó su gratitud al Gobierno Nacional y al presidente Iván Duque. “Estoy muy agradecida con el Presidente y con el Ministro de Salud porque nos han brindado los medios para hacer nuestro trabajo y hacerlo de forma segura. Hemos tenido la dotación a tiempo y la capacitación debida”, afirmó.



Finalmente, Machado asegura que les envía un mensaje a los colombianos para que se sigan cuidando: “La verdad es que no hay que bajar la guardia; hay que seguir cuidándose hasta el último momento. Tenemos que cumplir estrictamente los protocolos. Esto no ha pasado”, puntualizó.

