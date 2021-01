'Alcaldesa, deje de poner cortinas de humo a su responsabilidad': Ruiz

Las agudas diferencias que ha tenido la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con el Gobierno Nacional se trasladaron ahora al plan de vacunación, en el que, según la mandataria distrital, la administración de Iván Duque “no ha cumplido”.

"Nos habían dicho que a mediados de enero la vacunación; anoche, que a mediados de febrero; entre más rápido, mejor, no porque nos permita relajarnos, tenemos que mantener el tapabocas, el distanciamiento aun cuando nos estemos vacunando", expresó Claudia López en diálogo con Citytv.



Añadió que Colombia es uno de los países más contagiados del mundo, y que varias naciones que están en esa lista ya empezaron a vacunar a sus ciudadanos. "El Ministerio de Salud no nos ha confirmado ni el número de dosis ni fechas de cuándo nos van a entregar las vacunas a Bogotá", dijo la alcaldesa.



(Vea también: Gobierno le recomienda a Claudia López que lea el plan de vacunación)



Estas declaraciones llevaron a una respuesta casi inmediata del Gobierno Nacional. Los encargados de hacerlo fueron el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, quien aseguró que la alcaldesa “seguramente por sus vacaciones no leyó el plan de vacunación” y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien normalmente poco interviene en estas discusiones.



“Alcaldesa Claudia López, seguramente por sus vacaciones no leyó el Plan de Vacunación contra el Covid, que todo el país conoció. El Gobierno Nacional tiene un plan serio, el cronograma inicia su ejecución en febrero”, manifestó Molano.



Igualmente dura fue la respuesta del ministro de Salud, quien le pidió a López "no poner cortinas de humo a su responsabilidad sobre el contagio".

Alcaldesa deje de poner cortinas de humo a su responsabilidad sobre el contagio de Bogota.@MinSaludCol no ha hecho más que apoyarla,nunca nos hemos comprometido en fechas de vacunas ni hemos cerrado opción de compra.Enfoquémonos en sacar a la ciudad de la crisis. @infopresidencia https://t.co/A5l0YkaPte — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) January 8, 2021

"Alcaldesa, deje de poner cortinas de humo a su responsabilidad sobre el contagio de Bogotá. El Ministerio de Salud no ha hecho más que apoyarla, nunca nos hemos comprometido en fechas de vacunas ni hemos cerrado opción de compra. Enfoquémonos en sacar a la ciudad de la crisis", expresó Ruiz.

Los enfrentamientos de declaraciones entre el Gobierno Nacional y la alcaldesa de Bogotá se han vuelto reiterados en los últimos días.



Justamente este jueves se dio una nueva polémica luego de que ​la alcaldesa asegurara que era muy probable que la nueva cepa de covid-19 identificada en el Reino Unido estuviera circulando en la capital, específicamente en la localidad de Usaquén. "Muy seguramente los pasajeros que ingresaron al país en diciembre traían la nueva cepa del virus", dijo.



Esto provocó una respuesta contundente del presidente Duque, quien fue tajante al señalar que hasta el momento "no existe por parte del Instituto Nacional de Salud ninguna evidencia de circulación en territorio colombiano de la cepa del covid-19 que fue identificada en el Reino Unido".



