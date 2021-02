¿Cómo se asignará su puesto de vacunación para vacuna contra covid-19?

El Gobierno Nacional anunció finalmente que la fecha de inicio para la vacunación del covid-19 será el 20 de febrero y el país cuenta con dosis aseguradas para vacunar a 35 millones de personas, que representan el 70 por ciento de la población.

Tras conocerse este anuncio, el Ejecutivo publicó el decreto con detalles de la vacunación, en el que se encuentra cuál será la población priorizada y cómo se asignará el puesto de vacunación para cada uno de los ciudadanos.



El primer paso en el proceso es que el Ministerio de Salud y Protección Social identificará las personas a vacunar en cada etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, de acuerdo con los grupos poblacionales priorizados. La información será solicitada a las EPS, IPS y otras entidades correspondientes.



Posteriormente, las entidades responsables del aseguramiento en salud o la entidad territorial departamental, distrital o municipal, según corresponda, deben identificar al prestador de servicios de salud que gestionará la vacunación de las personas contenidas en los listados enviados por el Ministerio de Salud y Protección Social, teniendo en cuenta el municipio y lugar de residencia.



Estas entidades deberán actualizar los datos de contacto y de residencia de las personas a su cargo y entregarán esta información al prestador de servicio de salud encargado de aplicar la vacuna.



Una vez se tenga la información correspondiente, los prestadores de servicios de salud iniciarán con el proceso de agendamiento de citas, empezando por la población priorizada en cada etapa.



Para el agendamiento de citas, los prestadores de servicios de salud deben hacer uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de contactar a la persona y programar la cita (llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajería instantánea, correo electrónico, entre otros, siempre que salvaguarden la información y la protección de los datos personales).



Así mismo, deben habilitar líneas de atención para que las personas que han consultado la plataforma MIVACUNA COVID-19 y no han sido contactadas para otorgarles la cita, puedan comunicarse para programarla. Una vez contactada la persona a vacunar, el prestador de servicios de salud debe informarle que la vacunación es voluntaria y, por tanto, preguntarle si desea vacunarse.



Si la respuesta es afirmativa le recomendará acceder al formato de consentimiento informado, publicado en plataforma MIVACUNA COVID-19 y le agendará la cita para adelantar el procedimiento de vacunación



Si el esquema de la vacunación requiere de dos dosis, en la misma llamada se agendarán las dos citas respetando el intervalo entre las dosis definido en los lineamientos que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.



Si la respuesta es negativa, es decir, si usted manifiesta que no se quiere vacunar, se dejará registro de esa información, se le indicará que no pierde su derecho de vacunarse cuando manifiesta libre y autónomamente su voluntad en ese sentido y se le señalará que para estos efectos podrá solicitar al prestador de servicios de salud que le agende una cita nuevamente.



El Gobierno también expuso el escenario de vacunación y la disponibilidad de vacunas proyectada a 2021 de la siguiente manera:



Febrero: 337.000 dosis

Marzo: 3.333.764 dosis

Abril: 4.663.843 dosis

Mayo: 3.839.843 dosis

Junio: 7.553.450 dosis

Julio: 294.941 dosis

Agosto: 11.258.941 dosis

Septiembre: 5.642.941 dosis

Octubre: 6.260.116 dosis

Noviembre: 4.934.352 dosis

Diciembre: 3.166.666 dosis



