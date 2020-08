‘Hay riesgo de que haya monopolio de la vacuna del covid’: Cancillería

En medio de la carrera mundial por la consecución de la vacuna del covid-19, en la que la que los países desarrollados ya empezaron a tomar ventaja, la Cancillería alertó sobre el “riesgo” de que haya un acaparamiento o monopolio de este material biológico, aún más cuando, según la entidad, muchas de las farmacéuticas no tendrían la capacidad de desarrollar la vacuna a escala mundial.

El pronunciamiento se dio en una comunicación enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Cámara de Representantes en respuesta a un cuestionario enviado por esta corporación.



Ante la pregunta de si “hay riesgo real de que la vacuna pueda ser acaparada o se haga un monopolio” , la Cancillería respondió: “Teniendo en cuenta que en su gran mayoría los proyectos de vacunas contra la covid-19 están siendo desarrollados por entidades de índole privada, tal riesgo está presente”



El Ministerio de Exteriores agrega, además, que “hay que tener en consideración que muchas de estas farmacéuticas no cuentan con la capacidad para producir sus vacunas a una escala que pueda satisfacer completamente la demanda mundial, y además algunos países ya han asegurado ‘en avanzada’ las primeras dosis que se puedan llegar a producir en ciertos proyectos”.



Una de las estrategias que están usando la mayoría de los países para asegurarse un buen puesto en la adquisición de vacunas contra el covid-19 es negociar a la vez con varias de las instituciones que están desarrollando la vacuna.

Esta negociación es “a riesgo”, es decir, implica que un país financie varios desarrollos a la vez sin conocer aún cuál de todos va a resultar más efectivo y el que sea avalado por los organismos internacionales de salud. A pesar de ello, según los expertos, este es el mecanismo más eficaz para tener con prontitud la vacuna.



No obstante, a pesar de que otros países de la región ya han avanzado en la materia, el Gobierno colombiano aún no ha ‘cerrado negocio’ con ninguna de las desarrolladoras, pues según lo afirmó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, hay dudas sobre si la norma le permite al Ejecutivo invertir recursos en vacunas en fase experimental.



El temor se fundamenta en el artículo 15 de la ley estatutaria de salud, que indica que los recursos públicos asignados a la salud no podrán destinarse a financiar servicios y tecnologías en los que se advierta “que no exista evidencia científica sobre su seguridad y eficacia clínica, que no exista evidencia científica sobre su efectividad clínica, que su uso no haya sido autorizado por la autoridad competente, que se encuentren en fase de experimentación”.



Esta es la razón por la cual, a pesar de haber logrado acuerdos de confidencialidad con algunas de las desarrolladoras, aún no se han girado recursos.



La situación ha generado preocupación en algunos sectores, pues si bien el país seguramente podrá adquirir alguna vacuna una vez sea avalada por los organismos competentes, cuando esto ocurra Colombia podría quedar rezagada en la llegada de las dosis necesarias para inmunizar a la población.



Por ello, para conseguir la vacuna el país está esperanzado actualmente en mecanismos multilaterales como Covax y Gavi, que permitirían conseguir dosis iniciales para inmunizar a cerca del 20 por ciento de la población, lo que en todo caso, según MinSalud, no sería suficiente.



Otra de las soluciones podría venir de lo que el presidente Iván Duque llamó una “coalición filantrópica de actores privados para el acceso a la vacuna contra el covid-19 en Colombia”. Su principal tarea es la de ‘pasar el sombrero’ e ir teniendo caja para que, en caso de haber una vacuna promisoria, se pueda comprar con rapidez y el Gobierno no incurra en un eventual detrimento patrimonial, pues sería una compra a riesgo.

¿A quiénes se aplicará la vacuna?

En un documento enviado por el Ministerio de Salud al Congreso de la República, conocido por EL TIEMPO, la entidad reveló los grupos poblacionales a los que se les aplicará la vacuna:



“El Ministerio de Salud identifica dos grupos poblacionales. El primero consistente en el personal de salud, los mayores de 60 años y las personas que conviven con comorbilidades (Hipertensión, diabetes, alteraciones de la inmunidad, obesidad, entre otras) que es donde se concentran la mayoría de casos severos y muertes por covid-19”, dice el informe.



El documento agrega que hay “un segundo grupo consistente en personas entre 20 y 60 años donde se concentra la actividad económica”.



Esto suma unas 30 millones de personas, es decir cerca del 60 por ciento de la población colombiana.

