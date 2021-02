No siento dolor ni tuve efectos secundarios: primera vacunada del país

Sobre las 9:17 a. m. de este miércoles la enfermera jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Sincelejo, Sucre, Verónica Luz Machado Torres recibió la primera vacuna de coronavirus en el país.



Tras la aplicación de la vacuna, la enfermera recibió su carné. Foto: Presidencia

En el momento de la aplicación del biológico, proceso que duró alrededor de cuatro minutos, le tomaron sus datos, le dieron unas indicaciones sobre el biológico, firmó el consentimiento y fue vacunada por la enfermera Angélica Narváez. Machado estuvo 30 minutos en observación.



Esta tarde, en el programa del presidente Iván Duque, Machado señaló que el día anterior (martes) tuvo mucho miedo y angustia. "No sabía qué me podía pasar después de aplicarme la vacuna, no sabía cómo iba a reaccionar porque es una vacuna nueva que mi organismo iba a recibir".



Tras ello aseguró que "afortunadamente todo ha sido superbien, estoy tranquila". "Después de la vacunación de esta mañana yo he seguido con mi rutina normal de todos los días y no he tenido ninguna restricción de nada".

"No tengo nada, ni dolor, ni malestar ni ningún efecto secundario", puntualizó.



Además, dijo que está contenta y agradecida con Dios y el Gobierno por la oportunidad de haber sido la primera vacunada e invitó a que los colombianos se vacunen.



"Para mí es un orgullo, una honra, un placer, de que me hayan escogido como la primera persona para ser vacunada".



Machado, de 46 años, nació el municipio de Buenavista (Sucre). Vive en Sincelejo desde hace 20 años, cuando llegó a esta capital con el sueño de estudiar enfermería, meta que cumplió cuando ingresó a la Universidad Metropolitana de Barranquilla.



Tiene una hija de 17 años, Sara Paulina, quien está estudiando primer semestre de derecho.



