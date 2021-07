'Vamos a vacunar a todos los venezolanos en Colombia': Ramírez

La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez señaló este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que hace seguimiento a la distribución equitativa de vacunas contra el covid-19, que el Gobierno vacunará a los casi dos millones de venezolanos que están en Colombia.

Ramírez también anunció la contribución de Colombia, a través de la Agencia de Cooperación Internacional (APC) de un millón de dólares para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para la vacunación de los países de la Comunidad del Caribe.



La funcionaria señaló que muchos se preguntan cómo Colombia puede hacer estas donaciones, ante lo cual respondió que el país muchas veces ha recibido la solidaridad de otros.



"No tenemos vacunado todavía a todo nuestro pueblo, tenemos un programa de vacunación que en principio se diseñó para culminar en diciembre la vacunación de 35 millones de personas, que garantizaría la inmunidad de rebaño y hemos logrado acelerar un poco nuestro proceso de vacunación (...) de tal manera que por eso hemos dispuesto unos recursos que sirvan para tener más vacunas para el CARICOM", aseveró.



Frente a ello, el canciller de Antigua y Barbuda, Paul Chet Greene, calificó como un "acto de solidaridad y hermandad" y le agradeció al Gobierno de Colombia toda su solidaridad y compromiso con los países más vulnerables del CARICOM, en la lucha contra el covid y el avance en los planes de vacunación.



De otro lado, Ramírez reiteró su respaldo a países como Estados Unidos, Canadá y organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, y aseguró que su mecanismo COVAX ha ayudado a Colombia a avanzar en la inmunización.



Seguidamente señaló que gracias a esas ayudas "vamos a vacunar a los dos millones de venezolanos que hay en Colombia. Colombia no puede preguntarse por ningún motivo si primero los colombianos o primero los venezolanos. No. Los dos al tiempo de acuerdo con los criterios etarios, edades, rangos de vacunación", afirmó.



Según la última cifra entregada por Migración Colombia en el país se encontraban 1.742.927 venezolanos, de los que el 54 por ciento estaría en condición irregular en el país.



POLÍTICA

