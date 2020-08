El orden en el que se aplicaría la vacuna del covid, según el Gobierno

En medio de la carrera mundial por el desarrollo y adquisición de la vacuna contra el covid-19, el Ministerio de Salud dio a conocer detalles sobre los costos y la logística para la aplicación de las unidades en los colombianos.



(Lea también: Lo (poco) que se sabe sobre Sputnik V, la vacuna rusa para covid-19)

Hace algunos días, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que “en Colombia la vacunación por norma es gratis, es absolutamente gratuita”, pero advirtió sobre los elevados precios en los que estaría la vacuna para la adquisición en el mercado internacional.



En un documento enviado por la entidad al Congreso de la República, conocido por EL TIEMPO, el Ministerio de Salud reveló los grupos poblacionales a los que se les aplicará la vacuna:



“El Ministerio de Salud identifica dos grupos poblacionales. Uno primero consistente en el personal de salud, los mayores de 60 años y las personas que conviven con comorbilidades (hipertensión, diabetes, alteraciones de la inmunidad, obesidad, entre otras), que es donde se concentran la mayoría de casos severos y muertes por covid-19”, dice el informe.



(También le puede interesar: ¿Se atrasó Colombia en las gestiones para la vacuna de covid-19?)



El documento agrega que hay “un segundo grupo consistente en personas entre 20 y 60 años donde se concentra la actividad económica”.



El primer grupo poblacional al que se aplicará la vacuna consiste en aproximadamente un 20 por ciento de la población del país. El segundo grupo, aunque de mayor tamaño, requeriría vacunarse hasta lograr una inmunidad de rebaño, que sería al alcanzar el 60 por ciento de la población.



Es decir, las unidades se aplicarían inicialmente a la mayor parte de la población, pero no a todos los colombianos, pues al superar el 60 por ciento de los ciudadanos inmunizados, se considera que baja el riesgo de contagio.

(Le puede interesar: Vacuna rusa contra el covid-19 será producida en Brasil)

Frente a los costos, el Ministerio de Salud indicó que “hasta la fecha se han desarrollado diferentes modelos”. Uno de los costos que maneja la entidad es que la dosis puede estar por los 5 dólares y se aplicaría de manera paulatina al 60 por ciento de la población colombiana.



(Además: ¿En qué van y cómo actúan las 5 vacunas para el covid más adelantadas?)



Es decir, de acuerdo con el documento del ministerio, la vacuna se aplicaría a cerca de 30 millones de personas a un costo de 5 dólares la unidad, lo que daría una inversión total de 150 millones de dólares, es decir, a precio de hoy unos 560.000 millones de pesos.

El presupuesto asignado hasta ahora es de tan solo 11.000 millones de pesos y los costos de la vacuna, según los estudios internacionales, podrían estar por los 3 billones de pesos FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, se reconoce que el costo pueda ser más elevado, dependiendo del prototipo que se adquiera.



"Con todos los elementos que se requieren y un promedio en los costos de cada unidad podríamos estar hablando que se requerirían 1,5 billones de pesos para lograr el objetivo" , dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



(Lea también: ¿Qué beneficios tendrían empresas que adquieran vacunas de covid-19?)



Sobre los costos, los congresistas Alfredo Deluque y José Daniel López denunciaron que los recursos previstos hasta el momento serían insuficientes, pues el presupuesto de inversión para el Ministerio de Salud es de tan solo el 2,04 por ciento y de allí, según el Gobierno, es que saldrían los dineros para la vacuna.



“El presupuesto asignado hasta ahora es de tan solo 11.000 millones de pesos y los costos de la vacuna, según los estudios , podrían estar por los 1,5 y 3 billones de pesos, es decir, hasta 300 veces por encima de lo presupuestado”, dijo López.



Por su parte, el congresista Deluque manifestó que "Colombia está llegando de última a la adquisición de vacunas".



En referencia a esta crítica, el viceministro de Hacienda, Alberto Londoño, aclaró que "sí tenemos los recursos, lo que sucede es que no están en el presupuesto de salud, sino de la emergencia".

'Es probable que seamos uno de los últimos países en recibir la vacuna'

José Daniel López, representante de Cambio Radical. Foto: Cámara de Representantes

El representante José Daniel López habló con EL TIEMPO tras el debate sobre la vacuna de covid-19 para Colombia.



Tras el debate, ¿cómo ve el panorama del país frente a las vacunas?



Hay un riesgo que es evidente. Es muy probable que Colombia sea uno de los últimos países en recibir la vacuna. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que se avance en la negociación directa con las desarrolladoras y, además, en la medida de lo posible, no nos podemos ir solo en esa negociación, hay que buscar llegar en bloque con otros países de renta media.

(En otras noticias: CNE abrió indagación preliminar a la campaña presidencial de Duque)

Ustedes en el Congreso ya tienen en sus manos el presupuesto para el próximo año. ¿Hay suficientes recursos para la vacuna?



Es importante negociar ya, porque hoy no solo se está negociando una compra de vacunas, sino el puesto en el que se recibirán. Si la desarrolla Oxford, por ejemplo, las primeras unidades irán a los países que ya negociaron con ellos.



Frente al presupuesto hay que decir que los recursos solo aumentan en 11.000 millones de pesos y, según los estudios internacionales, Colombia deberá invertir entre 3 y 6 billones de pesos, esto significa que en el presupuesto solo tenemos uno de cada 300 pesos que necesitamos para adquirir las vacunas.



Pero el Gobierno anunció que la vacuna será gratuita para los ciudadanos…



El Presidente raya en el populismo al decir que la vacuna será gratuita para los colombianos, cuando no sabemos de dónde saldrá la plata para comprarla, no tenemos la estrategia para anticiparnos en la competencia internacional y unas entidades se pelotean con otras sobre la responsabilidad en este tema.



¿Qué respuestas han recibido del gerente para el covid-19?



Le enviamos una comunicación al gerente para el covid-19, el doctor Guillermo Plata, y nos respondió que el competente es el Ministerio de Salud. Me pregunto si el problema de las vacunas es asunto de un ministerio o debería ser clave para todo el Gobierno.

POLÍTICA