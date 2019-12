Nueva encuesta: Imagen negativa de Duque llega al 70%

La fotografía del momento que vive el país y que puede apreciarse en una reciente encuesta muestra un panorama inquietante tanto para el Jefe del Estado, Iván Duque Márquez, como para su mentor, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ambos alcanzan cifras históricas de impopularidad.



En efecto, la imagen negativa del expresidente, actual senador y líder del partido gobernante Centro Democrático (CD), Uribe Vélez alcanzó la cifra del 69 %, según una encuesta divulgada por La W Radio.



El Opinómetro de Datexco y la emisora reveló que la imagen desfavorable del dirigente político más influyente en Colombia en las últimas dos décadas alcanzó “una cifra histórica para diciembre de 2019”.



Para este medio, el 69% de la población encuestada dijo tener una imagen desfavorable del líder del CD, mientras que solo el 26% afirmó tener una imagen favorable.



La misma encuesta muestra también la enorme impopularidad del presidente Iván Duque en la medición de este mes de diciembre.



Su imagen desfavorable es del 70%, mientras que la favorable es solo del 23%. La fotografía de esta encuesta muestra que el Jefe del Estado ha ido cayendo de manera constante pues desde su posesión, hace 16 meses, cuando arrancó con una favorabilidad del 55%.



Es decir, en este tiempo ha perdido 32 puntos porcentuales en la valoración positiva.



La encuesta muestra la enorme dificultad del Jefe del Estado para tener empatía con los sectores más jóvenes. Este sector poblacional en un altísimo porcentaje rechaza su gestión gubernamental.



A la pregunta, ¿usted tiene una imagen favorable o desfavorable del presidente Iván Duque Márquez?, el 79 % de los colombianos entre los 18 y 24 años, respondió que desfavorable y solo un 11 % favorable. El 87 % de ciudadanos entre los 25 y 34 años de edad lo raja mientras que el 11 % dice lo pasa.



Sin embargo, Duque –que tenía una valoración positiva entre las personas mayores- también ha ido perdiendo su capital político. 56 % de colombianos mayores de 55 años tiene una imagen negativa de él y un 35 % positiva.



Al interrogante ¿usted aprueba o desaprueba la manera como el Presidente está manejando el país?, un 71 % de los colombianos lo desaprueba mientras que escasamente un 20 % lo aprueba.



La respuesta muestra que el rechazo a su gestión supera los 60 puntos en todas las clases sociales. Es decir, es muy similar la valoración negativa sea de la clase alta, media o baja.



Mientras que un 57 % considera que durante el mandato de Duque la situación económica ha empeorado.



Sobre la pregunta ¿usted piensa que Colombia va por buen o mal camino?, el resultado también muestra como una ola de pesimismo se ha apoderado de los colombianos. La emisora cita que el 77% opina que el país va por mal camino, mientras que solo el 17% piensa que va por buen camino.



La encuesta también indagó por la popularidad de otros personajes de la vida política. Entre estos resultados destaca la imagen positiva de Sergio Fajardo con dígitos superiores a los negativos: 58% favorable / 33% desfavorable.



En cambio, otros dirigentes tienen, como Uribe, una imagen negativa más alta que la positiva. Se trata de Gustavo Petro quien aparece con 53% desfavorable y un 40% favorable; Germán Vargas Lleras cuenta con un 65% desfavorable y un 24 % favorable.



El trabajo de recolección de datos se hizo entre los días 12 y 16 de este mes, es decir en momentos en que el país es escenario de un Paro Nacional que comenzó el 21 de noviembre y que se ha prolongado.



Tanto el Gobierno Nacional como el Comité del Paro se han sentando a la mesa en cinco ocasiones, pero las partes muestras unas diferencias sustanciales por lo que se prevé que el movimiento de protesta continuará.



La firma encuestadora utilizó la técnica telefónica y llamó a 900 personas para hacerles las preguntas.



La encuesta muestra que hay una profunda desazón entre los colombianos de 25 a 34 años, precisamente buena parte del segmento que está en las calles protestando. Un 83 % considera que el país va por mal camino mientras apenas un 14 por ciento cree lo contrario.



En otras encuestas recientes, también se ha mostrado la impopularidad creciente del Jefe del Estado. Él ha respondido que está gobernando para el bien de los colombianos y no para esa mediciones.



​"Uno siempre debe tener humildad y mucha capacidad de trabajo. Yo siempre he dicho: cuando las encuestas son buenas se trabaja el triple, cuando no son buenas se trabaja el triple también", consideró.



Precisamente, esta afirmación la hizo horas después de que se conociera otra encuesta, en este caso la de Gallup, en la que la desaprobación del Presidente también mostraba un 70 por ciento.



Sobre estas mediciones, Duque añadió que está gobernando "para el beneficio del país, para que los colombianos mejoren su calidad de vida", y dijo que "cuando tenemos encuestas, a mí lo que me interesa es trabajar todos los días con intensidad".



"Nosotros seguimos trabajando para Colombia, pensando en el pueblo colombiano y no gobernando para las encuestas", afirmó en aquella ocasión.

Ficha técnica de la encuentra de Datexco. Foto: Toma de pantalla



POLÍTICA