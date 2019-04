Las peleas y señalamientos más duros entre Uribe y Petro

REUTERS / Jaime Saldarriaga

El 1 de julio de 2018 Gustavo Petro felicitó por Twitter a Andrés López Obrador por su victoria en las elecciones presidenciales de México. El excancandidato escribió en la red social: "No se dejaron engañar, no se dejaron comprar. Como en 1917 México marca el cambio de una era de la historia. Que triste Colombia no acompañar ahora este esfuerzo de la historia. Pero Colombia a pesar de todo lo logrará". Al día siguiente el expresidente Uribe le respondió a través de la misma red social: “La diferencia es que el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López, fue un buen alcalde del Distrito Federal”. Por su parte, Petro respondió una vez más por la red social y dijo: "Sr Álvaro Uribe a López Obrador también lo destituyeron y le querían quitar sus derechos políticos en su alcaldía de México. Decían allá que era un mal alcalde por ayudar a los pobres. La diferencia es que en México no se dejaron engañar del cartel de Sinaloa, Aquí sí".