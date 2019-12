Por qué la imagen desfavorable de Uribe sigue en caída libre

Álvaro Uribe Vélez ha sido el político más influyente en la historia reciente de Colombia. Y también el más popular. De hecho, en los instantes siguientes a la Operación Jaque –en la que con un golpe de audacia le arrebató, sin disparar un solo tiro, varios secuestrados a la guerrilla de las Farc- alcanzó una imagen favorable del 86por ciento frente a un exiguo desfavorable de 11 por ciento.

Esa adoración que siente por él buena parte del país, le permitió ganar las elecciones tanto en 2002 como en 2006 en un solo envión. Luego señaló quien sería su sucesor, Juan Manuel Santos, y ante el distanciamiento de éste optó por designar a Oscar Iván Zuluaga que por poco gana en 2014. De hecho, triunfó en primera vuelta.



Luego encabezó la campaña por el NO al plebiscito en la que se definía la suerte de los acuerdos de paz con las Farc y pese a que las encuestas mostraban que perdería con una desventaja de 3-1, el pacientemente recorrió el país dando sus argumentos y venció otra vez.En 2018, decidió que su elegido sería Iván Duque y así fue. La campaña en muchos lugares de la geografía nacional solo requería de una valla: “Votamos por el que diga Uribe”.

Duque se posesionó y desde entonces su imagen ha ido en caída libre. Al extremo que Martín Santos, hijo del expresidente, escribió en sus redes sociales un irónico mensaje: “A Álvaro Uribe le iba mejor con Santos que con Duque. Son datos, hay que darlos”.



La imagen desfavorable del expresidente, actual senador y jefe del partido del Centro Democrático va en caída libre, según una encuesta realizada por la firma Invamer. De acuerdo con ésta, la percepción negativa de Uribe es del 66% solo superada por los presidentes Nicolás Maduro, que registra un 96 por ciento, y Donald Trump, que se sitúa en un 63 por ciento.



Pero, ¿cómo se explica semejante situación para un dirigente político que ha llegado a tener tanta influencia en el país? Carlos Arias, profesor de Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia, cree que “el mensaje que sostuvo su relevancia política e ideológica se extingue”.



Para el académico “la seguridad como necesidad de la población es reemplazada, a pesar de que no está conjurada, por necesidades en equidad social, desarrollo económico, salud de calidad y garantías de educación”.



En este escenario, irrumpió una nueva generación que tiene otras prioridades. “Su legado fue reconstruido y en el imaginario, en especial de las nuevas generaciones está asociado aspectos negativos, como: corrupción, violación de derechos y grupos armados al margen de la ley”.

Para el analista y catedrático Álvaro Forero Tascón estas cifras muestran “el desgaste del populismo”. ¿Por qué? “Este se alimenta de crisis y enemigos. Agotadas la Farc, y demostrado que la clase política y el gobierno anterior no les “habían entregado el país”, desaparecieron buena parte de las razones emocionales y solo quedan las heridas. Volvió al poder por el miedo a Petro con su fantasma del “castrochavismo”, pero con el triunfo de Duque desaparecieron los enemigos inminentes”.



Pero, ¿por qué si Duque está en el poder no logra levantar a Uribe? Porque, dice Forero Tascón “Duque no tiene una bandera populista que ayude a su partido, porque Duque no es populista y ganó con una bandera anti populista: frenar a Petro”.



“Uribe gobierna y trabaja políticamente en Colombia hace cerca de 20 Años”, anota el analista político y Consultor en Comunicaciones, Pedro Viveros Tarquino, “es una generación, todo proceso en materia política tiene un reverdecer y un otoño; Uribe fue gobierno dos veces, oposición otro tanto y ahora como senador y jefe de la bancada de gobierno acusa el desgaste de una generación relacionada con una forma de ver la política y el poder, que dejó de existir”.



“La caída de Uribe se debe al mal gobierno de Iván Duque”, argumenta Ariel Ávila, politólogo y subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, Pares: “La gente asocia a Uribe con Duque, si uno sube, el otro sube, si uno baja el otro también”.



Asimismo, Ávila menciona otro factor más: “Sus problemas judiciales. Al no haber conflicto armado con las Farc, el país ha empezado a ver y a comprender las otras versiones que hay sobre Uribe”.



En octubre, Uribe debió ir a la Corte Suprema a responder por presunta manipulación de testigos en contra del opositor Iván Cepeda. Además, Uribe tiene a su hermano, Santiago, preso por conformación de grupos paramilitares.



Esta información, en concepto de Ávila, es procesada por la ciudadanía de una manera distinto a cuando el país estaba enfrascado en una guerra contra la guerrilla que después de la firma de los acuerdos se convirtió en un partido político legal. “Eran tiempos en los que muchos lo veían como un salvador”.



Y lo tercero, anota Ávila, es la narrativa del miedo impuesta por el uribismo que le dio excelentes resultados para atacar a Juan Manuel Santos y crear una alta dosis de desconfianza hacia ese mandatario. “Sin embargo, Santos ya no está, el presidente es Duque y el uribismo sigue con su misma estrategia, pero está ya no le funciona”.



La caída libre de Uribe en las encuestas es tan drástica que incluso en mala imagen, supera hoy a su más férreo opositor, Gustavo Petro, jefe de la Colombia Humana, que tiene un 56 por ciento.



Petro, a propósito, tiene su propia lectura de esta encuesta, tal como escribió en su cuenta de Twitter: “74 por ciento de la población aprueba la motivación del paro y el 70 por ciento desaprueba la gestión del Presidente. Esta es la nueva realidad política”.



