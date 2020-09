Uribe señala a Santos de minar moral de las Fuerzas Armadas

El expresidente Álvaro Uribe Vélez responsabilizó a Juan Manuel Santos de minar la moral de las Fuerzas Armadas al extremo de llevarlos a cometer errores.



La afirmación del exmandatario fue hecha en las últimas horas y tras el asesinato de Juliana Giraldo Díaz, de 35 años, ocurrido en la mañana de este jueves en una carretera en el Cauca.



¿A qué se refiere en concreto Uribe? La pregunta ha dado lugar a discusión. Uribe, quien se encuentra en detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, argumentó que Santos “minó la moral” de las Fuerzas Armadas y con “inseguridad psicológica en muchos soldados y policías” que “conduce a errores fatales".



El señalamiento de Uribe fue hecho en la mañana de este viernes a través de su cuenta de twitter y en momentos en que había una lluvia de reacciones de todos los sectores por la muerte de la ciudadana.



“Inseguridad psicológica en muchos soldados y policías conduce a errores fatales", afirmó Uribe.



"Santos minó moral de las FF AA; políticos contribuyen", argumentó.



"Narcoterrorismo y prohibición de combatirlo debidamente aumentan desmoralización", agregó.



"Afectaron eficacia y transparencia”, concluyó Uribe.

En las redes sociales fue tendencia la afirmación de Uribe. Muchas voces lo respaldaron. Otras lo criticaron.



Entre quienes reprocharon lo dicho por el expresidente estuvo el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien calificó esto de "patético y peligroso" .

En este contexto, la oficina de prensa de Álvaro Uribe entregó su punto de vista al que llamó 'Comentario sobre Santos y la moral de las FF. AA.'



"En un contexto general, la inseguridad psicológica de los soldados y policías los ha llevado a cometer errores fatales", dice un texto enviado a EL TIEMPO.



"Esta desmoralización de las FFAA viene desde el gobierno de Santos, que ha pretendido igualar a los soldados de la patria con criminales y que además no permitió que se combatiera debidamente el narcoterrorismo", explica.



"Por ejemplo, recientemente conocimos hechos ocurridos en Tuluá, Valle en donde disidencias de las Farc sometían a soldados que realizaban la labor de desminado", agrega.



"Como consecuencia de esta desmoralización por parte del gobierno Santos, las FF. AA. han sufrido afectación en su eficacia y transparencia", finaliza.



Giraldo Díaz murió por un disparo de un soldado del Ejército Nacional cuando se desplazaba en un vehículo por Guatemala, zona rural de Miranda, en el norte del Cauca.



Los hechos se presentaron hacia las 8:30 de la mañana, cuando Giraldo, una mujer trans de 38 años, viajaba en un vehículo en compañía de Francisco Larrañaga, su pareja, y otro hombre por la vía que se encuentra ubicada entre el Cauca y el sur del Valle.



De acuerdo con Larrañaga, un grupo de soldados les disparó cuando él estaba dando reversa a su carro. El hombre afirma que decidió regresar a su casa cuando vio a los militares más adelante en la vía porque se le habían quedado los documentos del vehículo. Otra versión de los hechos señala que los soldados dispararon porque el vehículo no se detuvo ante la señal de pare de los uniformados.



Giraldo, quien viajaba en el puesto delantero como pasajera, recibió un disparo en la cabeza y murió dentro del vehículo.



El Comando Específico del Cauca informó que la unidad puso los hechos en conocimiento de las autoridades competentes. “Según las primeras informaciones, en las horas de la mañana de este jueves, en el sector de Guatemala, municipio de Miranda, Cauca, cuando tropas del Batallón de Alta Montaña n.º 8 José María Vezga, unidad orgánica del Comando Operativo Apolo, adelantaban labores de control militar de área, una mujer resultó muerta a causa de un disparo por parte de un integrante de la Fuerza. De manera inmediata, la unidad informa lo ocurrido y se pone en conocimiento de las autoridades competentes”, señala el comunicado del Comando.



