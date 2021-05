Uribe rechaza presencia de civiles armados en las protestas

El expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez rechazó la presencia de particulares armados en las protestas que vive Colombia porque, dijo, “destruye el Estado de Derecho”. Para el líder del Centro Democrático: “El país lo vivió. El desmonte del paramilitarismo fue muy difícil. Lo único que lo evita es la autoridad”.



(Lea: Habló Andrés Escobar, el civil que apareció disparando en Cali)

El exmandatario expresó así su preocupación por la presencia por civiles armados atacando a manifestantes en Cali, al tiempo que rechazó situaciones similares en Medellín y otros en carreteras del país, como se ha visto en videos grabados que han corrido por las redes sociales y los medios de comunicación.



Uribe se suma así a la condena de muchas voces que rechazar la participación de civiles en las protestas.



Así, por ejemplo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los

Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su profunda preocupación por los

acontecimientos ocurridos en de Cali este vienres 28 de mayo, "donde catorce personas habrían muerto y 98 habrían resultado heridas, 54 de ellas

por armas de fuego, en actos de violencia mientras la ciudad conmemoraba un mes

de paro nacional".



(También: Investigan muerte de policía que transitaba vía en Candelaria, Valle)



"La Alta Comisionada señaló que su Oficina recibió informaciones sobre individuos

armados, incluido un oficial de policía judicial fuera de servicio, que habrían disparado

en dirección a manifestantes, periodistas que cubrían las protestas y transeúntes. El

oficial de policía judicial en cuestión fue apaleado hasta la muerte por una multitud.



Según informaciones recibidas, en algunos puntos de la ciudad, algunos individuos

privados habrían disparado contra manifestantes en presencia de agentes de la policía", dijo Bachelet en un comunicado divulgado este domingo.



(Además: Buscan a capitán que intentó frenar requisa de narcovuelo)



“Me preocupa mucho eso. También lo que ha circulado en Medellín pidiendo mucha gente que se tienen que organizar armadamente. Me preocupan mucho las noticias de que en algunas carreteras va un vehículo de particulares que encuentran un bloqueo y se bajan con armas”, sostuvo Uribe en una entrevista en la mañana de este lunes con Blu Radio.



“Esto en el Estado de Derecho caben hechos excepcionales de legítima defensa, pero pasar de ahí a organizaciones privadas de defensa criminales, eso destruye el Estado de Derecho”, reiteró.



Uribe habló también de la entrevista que concedió al diario El Mundo de España, en la que aseguró que al presidente Iván Duque le ha faltado autoridad en medio de la crisis de las protestas del paro nacional.

No solo al Gobierno, sino al Estado le ha faltado autoridad frente a esta violencia FACEBOOK

TWITTER

“Sobre el presidente Duque, yo lo respeto, lo aprecio, no le faltaré al respeto ni le disminuiré mi apreció en ninguna circunstancia. No solo al Gobierno, sino al Estado le ha faltado autoridad frente a esta violencia, pero también pienso que las decisiones que el presidente anunció en Cali el pasado viernes son muy útiles, rescatan el concepto de autoridad”, sostuvo.



(Le puede interesar: El hombre detrás del narcovuelo que salpica a esposo de A. Azcárate)



“Yo aprecio al presidente, soy muy respetuoso con él. Me reuní con él y le hablé con afecto, con respeto, con sinceridad. No sería capaz de faltarle al respeto”, agregó en la emisora.



Sobre su tesis de que es inconveniente que se mantengan acercamientos con el Comité Nacional de Paro mientras persistan los bloqueos, Uribe dijo: “Yo sí diría que para Colombia no es bueno que se negocie con un comité del paro que ha estado insistiendo en los bloqueos y en la violencia”, indicó.



(Además: Patrullera intentó evitar un atraco en Bogotá y fue asesinada)



“El comité de paro ha sido un propulsor de la violencia, me veo en la obligación de decirlo”, añadió Uribe en la entrevista radial.



POLÍTICA