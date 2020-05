Uribe propone excedentes de pensión como garantía de créditos

A través de su cuenta de Twitter, el senador Álvaro Uribe llamó la atención sobre el artículo 89 de la Ley 100 de 1993 que nunca se reglamentó, con el cual, sobre el papel, quienes tengan cierto nivel de ahorro pensional lo podrían usar como garantía de créditos de vivienda y educación.

Textualmente el artículo señala que “el afiliado que haya acumulado en su cuenta individual de ahorro pensional el capital requerido para financiar una pensión superior al 110 por ciento de la pensión mínima de vejez, podrá emplear el exceso de dicho capital ahorrado, como garantía de créditos de vivienda y educación”



No obstante, de darse esa reglamentación, en la actualidad serían muy pocos los colombianos que podrían acceder a estos beneficios.



Así lo consideró el Director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Luis Carlos Reyes. “Realmente son muchas las personas que no alcanzan a ahorrar siquiera para una pensión de un salario mínimo. La gran mayoría de pensionados son de uno o dos salarios mínimos. Habría algunos que podrían optar pero no sería la mayoría”, dijo Reyes.



El catedrático recordó que para pensionarse en el régimen de ahorro individual con una Administradora de Fondos de Pensiones, AFP, se necesita un capital suficiente para el obtener un salario mínimo de pensión o cumplir las 1.150 semanas cotizadas.



“Se puede dar el caso que una persona cumpla esas semanas sin acumular el suficiente capital para financiar una pensión de un salario mínimo, en ese caso se le subsidia. Son muchos los que están en esa condición y no van a tener ahorro suficiente. Es para gente de altos ingresos, para un grupo limitado”, explicó Reyes.

De igual forma, recordó el hecho de que solo pensionarse ya pone a algunos en un grupo privilegiado. Según Reyes, solo el 35 por ciento de personas en edad de pensionarse lo logran y de esos son muchos los que alcanzan a pensionarse apenas con un salario mínimo”.



Por su parte, el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, dijo que en estos momentos no vale la pena ‘desmpolvar’ ese artículo.



“Creo que un artículo como este pudo estar cargando muy buenas intenciones, pero la inmensa mayoría de la población vive con la angustia de cómo completar el número de semanas para llegar a una pensión de jubilación en todas las categorías salariales, puede ser de cualquiera, pero sino completa el número de semanas está fuera de esa posibilidad”, explicó el dirigente sindical.



“Reglamentar eso ayudaría en estos momentos muy poco”, concluyó Gómez.



