El abogado y profesor Gilberto Tobón Sanín, una de las voces más escuchadas en la izquierda colombiana, generó una enorme controversia al hacer una inesperada defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez: “Él no ordenó los falsos positivos, fueron los militares, que son educados para matar gente, los que en su afán (dijeron) hay que hacer algo y se pusieron a hacer eso. Uribe no hizo eso, yo lo defiendo desde aquí, así me caigan encima rayos y centellas, pero su gerencia al menudeo facilitó eso”, dijo.

Tobón también arremetió contra el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, asegurando que debería detener su persecución contra Uribe: "“vaya al psicoanalista, se lo paga la EPS del Senado y tranquilícese. Olvídese de ese señor. Déjelo ‘ennietecer’ tranquilamente en el Ubérrimo”.



Tobón Sanín, que alcanzó más de 176.000 votos, la quinta más alta en las elecciones al Congreso el pasado 13 de marzo, no pudo acceder a una curul porque el movimiento Fuerza Ciudadana con el que se postuló no alcanzó los sufragios suficientes.



Tobón cuenta con más de un millón de seguidores en redes sociales, es una de las voces más escuchada de la izquierda y ha manifestado que está pensando seriamente en lanzarse a la Alcaldía de Medellín.



Sus declaraciones fueron hechas en el programa “Nos cogió la noche”, del canal Cosmovisión, espacio que posicionó a Tobón Sanín en el ámbito regional y nacional.



“Ustedes me van a perdonar, pero no estoy para nada de acuerdo con estas declaraciones de Gilberto Tobón Sanín. La defensa hecha por Iván Cepeda contra Álvaro Uribe no es ninguna ‘obsesión’ y Uribe sí tiene culpabilidad por omisión en los falsos positivos”, declaró por su parte David Rozo.



Tobón Sanín recibió críticas. Pero, él respondió: “Aprovecharon Halloween para disfrazarse de bodegas. A un librepensador como yo, con casi 40 años de experiencia docente y sin patrones políticos, los ataques orquestados no lo amedrentan”, trinó.



La controversia por los falsos positivos en Colombia ha tenido de protagonista a el expresidente Uribe. En su momento, por ejemplo, Alejandro Valencia, miembro de la Comisión de la Verdad, aseguró en medio de un acto con las víctimas estas ejecuciones extrajudiciales, que se dieron entre 2002 y 2008, que "fueron parte de una política de gobierno", periodo que comprende al mandato del hoy líder del Centro Democrático.



“Los asesinatos y desapariciones forzadas bajo la modalidad de combate simulados, ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, en su período de exacerbación, años 2002 a 2008, fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron como parte de una política de gobierno que tuvo apoyo de otras ramas del poder público, para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad”, señaló Valencia.



Y agregó: “Se puede evidenciar una alta malversación de fondos del Estado, los cuales se destinaron para financiar esta práctica criminal. Un uso inadecuado de dinero proveniente de los gastos reservados, el cual terminó en manos de civiles y militares que participaron directa e indirectamente en estos hechos. Así como también se suministró armamento, municiones o equipamientos a grupos paramilitares, usados como moneda de cambio para fortalecer el vínculo de estas estructuras armadas ilegales y planificar bajas, bajo la simulación de combate”, dijo Valencia.



La Comisión señala que, desde hace dos años, con el objetivo de impulsar acciones para el reconocimiento y dignificación de las víctimas y la construcción de un relato amplio, se comenzó a trabajar junto a Madres de los Falsos Positivos de Soacha (Mafapo), una organización creada en 2010 que agrupa a las madres y familiares de 19 personas asesinadas extrajudicialmente por agentes del Estado (14 en Soacha y cinco en Bogotá).



El comisionado también señaló que las víctimas de estos hechos provinieron de los sectores poblacionales más vulnerables y “fueron seleccionadas por habitar ciertos territorios considerados como auxiliadores de la guerrilla, por considerarlas prescindibles para la sociedad o por asumir su condición de integrantes de grupos armados, principalmente de guerrillas, sin corroborar su condición y sin encontrarse en enfrentamientos armados”.



Según Valencia, en momentos en los que se solicitaba el combate a los grupos paramilitares y grupos posdesmovilización, “las víctimas fueron reportadas como integrantes de estas agrupaciones. Las víctimas también fueron, en su mayoría, hombres jóvenes”.



