Uribe: ‘El Gobierno tiene que mostrar un liderazgo más fuerte’

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático (CD) y mentor del presidente Iván Duque, no está satisfecho con el manejo que se le está dando al crucial tema la seguridad. Y no solo porque es consciente del deterioro de ésta sino que cree que de cara a la opinión pública no se está mostrando una mensaje contundente. ‘El Gobierno tiene que mostrar un liderazgo más fuerte’, dice categórico.

La sentencia está consignada en una entrevista con el diario español El Mundo, pero en esencia es la misma inquietud que él había mostrado hace una semana en una conversación con EL TIEMPO.



He dicho que tenemos dificultades y que el Gobierno necesita comunicar lo bueno y sumar. Que muestren un gran liderazgo en seguridad y estén donde asesinen un líder social FACEBOOK

“He dicho que tenemos dificultades y que el Gobierno necesita comunicar lo bueno y sumar. Que muestren un gran liderazgo en seguridad y estén donde asesinen un líder social. Hay que quitarse ese inri de que un problema heredado se lo adjudiquen al presidente Duque. ¡Ministros, pellízquense!, lleguen allí con todo entusiasmo y lideren esas políticas”, le dijo a este diario.



“El Gobierno tiene que mostrar un liderazgo más fuerte. Allá donde asesinen a un líder social, tendría que llegar de inmediato el ministro del Interior o Defensa, mostrar su rechazo, organizar con las Fuerzas Armadas la captura de los responsables y ofrecer la recompensa”, argumentó en el rotativo madrileño.



Pero, ¿por qué en tan corto tiempo, el expresidente llama la atención sobre este asunto? Él mismo tiene la respuesta:



“El Gobierno tiene que ser más visible en eso, porque desafortunadamente de ese discurso se han apoderado en la oposición. La oposición que hizo posible esa violencia con ese acuerdo de impunidad ahora se apropia del discurso de seguridad”.



Uribe fue electo en 2002 y reelecto en 2006 por una ciudadanía hastiada de la violencia. Eran tiempos en los que las Farc tenían presencia en todos los departamentos y habían lanzando una ambiciosa ofensiva militar con la intención de tomarse el poder.



"Hay que acabar con las Farc", machacaba en su primera campaña. "La culebra está viva", justificaba en la segunda.



La sociedad le confió su solicitud. Uribe llegó y basó su mandato en la política de la seguridad democrática con la cual no solo arrinconó a las Farc sino que le devolvió la confianza a los ciudadanos.



Hasta el 2002, la gente tenía temor de asomarse a las goteras de sus propias ciudades y en muchos foros internacionales se hablaba de un estado inviable.



Al terminar su trabajo como Jefe de Estado, Uribe le pasó el testigo a Juan Manuel Santos y le recomendó que le cuidada su tres huevitos. Además de la seguridad, le recomendó la confianza inversionista y los avances sociales.



Ahora con Duque vuelve poner el tema sobre la mesa. La seguridad fue, es y será el corazón de la filosofía política de Uribe. Y de ahí su natural preocupación.



Uribe está empeñado en que los colombianos empiecen a mirar desde ya en las elecciones de 2020 y demuestra con estas declaraciones que no está dispuesto a dejarse quitar estas banderas.



El expresidente y exsenador cree que uno de los factores que ha aumentado los niveles de inseguridad es la propagación de los cultivos de coca que, según su interpretación, ocurre por el Acuerdo de Paz con las Farc.



“Respecto a los nuevos grupos armados y su fortalecimiento, ya lo avisamos: el acuerdo iba a traer una impunidad total que iba a generar violencia", dice.



"Esto hay que decírselo con total claridad al mundo: ¿cómo se espera que no haya violencia en un país que todavía tiene alrededor de 200.000 hectáreas de coca? Con todo mi aprecio al presidente Duque, yo tengo claro lo que haría desde el Gobierno: primero habría acelerado la fumigación y estaría pagándole a los campesinos para que protejan la selva”, dijo ahora en la entrevista con el diario español.



El margen de popularidad del presidente Duque en las encuestas sigue bajando ¿A qué atribuye ese retroceso y ve alguna posibilidad de revertir la tendencia?, le preguntó, en otra entrevista El Nuevo Siglo:



Uribe respondió: “El Gobierno tiene buenas realizaciones poco difundidas. La economía venía muy bien hasta febrero, se recuperaba. El salto del presupuesto educativo de 38 billones de pesos a 44 es enorme. La energía renovable, eólica y solar en 2022 representará el 14 % de la oferta. Se ve celeridad en el desatraso en infraestructura. Es muy destacable el incremento de dotación de la salud".



Sin embargo, el expresidente subrayó en la charla con este medio capitalino: “De los retos importantes y pendientes menciono dos: que en 2021 avancen de la mano la recuperación de la economía, del empleo y una nueva tendencia de reducción de pobreza; que el Gobierno, con permanente actitud de iniciativa, le arrebate a la oposición el discurso de seguridad, oposición que apoyó las decisiones con Farc y narcotráfico, que crearon las condiciones de asesinato de líderes sociales, por ejemplo”.



En conclusión, Uribe sabe que el tema de la seguridad será trascendental en la campaña que ahora se asoma y por eso él lanza su mensaje: 'El Gobierno tiene que mostrar un liderazgo más fuerte’. Esto en castellano puro es un mensaje directo del líder del CD para el Presidente Duque.



