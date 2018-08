Uribe, Gaviria y Pastrana buscan coalición para elegir contralor

Una inédita reunión sostendrán los expresidente César Gaviria, del partido Liberal; Andrés Pastrana, conservador, y Álvaro Uribe, del Centro Democrático, para hablar de temas relacionados con la agenda política del país.

La cumbre, cuya hora y sitio no ha sido revelada, es muy particular, pues es prácticamente la primera vez que los tres se reúnen en los últimos 20 años.



Además, los expresidentes han tenido algunas diferencias en asuntos centrales del acontecer político del país.

Entre los temas que tratarán Uribe, Gaviria y Pastrana se encuentran la búsqueda de coincidencias políticas a la hora de tramitar la agenda legislativa del actual gobierno, además de dirimir sus propias diferencias.



Pero, por supuesto, uno de los puntos centrales de la agenda tiene que ver con la búsqueda de un consenso para encontrar un mecanismo que les permita a los partidos que no están en la oposición llegar unidos, con un solo candidato, a la elección de contralor, el próximo lunes.



Una vez los exmandatarios decidan el mecanismo, está previsto que en el Capitolio haya una reunión entre los compromisarios definidos por los partidos para que se pongan de acuerdo y los sectores afines al gobierno tengan un candidato único.



Así las cosas, los liberales llegarán respaldando a Carlos Felipe Córdoba, los conservadores a Wilson Ruiz, el Centro Democrático a José Félix Lafaurie y todavía no está claro quién será el candidato que lleve Cambio Radical.



“Con esto lo que se pretende es que tengamos un solo candidato para evitar que nos dividamos y la oposición se quede con la Controlaría”, dijo un congresista del Centro Democrático



Incluso no se descarta que esta tarde también se dé una reunión entre el expresidente Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras

Partido de gobierno

El partido Conservador, en una reunión en la noche del miércoles, le pidió al expresidente Pastrana, como jefe natural de la colectividad, que sea su interlocutor ante el Gobierno.



Los conservadores confirmaron esta mañana que van a ser partido de gobierno.



Según el senador Efraín Cepeda, en la reunión que tendrán este jueves con el presidente Iván Duque van a oficializarle "el apoyo Conservador a la administración de Duque".



Las decisiones que tomen los expresidentes serán claves, pues los tres están a la cabeza de las colectividades con mayor presencia en el Legislativo, junto a Cambio Radical y 'la U'.



POLÍTICA