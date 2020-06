La Vicepresidente informó a Uribe cuando la nombró Mindefensa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró en la mañana de este viernes que él fue informado por Marta Lucía Ramírez de que tenía un hermano condenado por narcotráfico, pero que él consideraba que eso no era un impedimento para nombrarla como su ministra de Defensa.



“Ella me recordó que cuando la nombré ministra de Defensa me dijo lo del caso de su hermano. Yo no le presté atención porque es un tema de delito de sangre y yo la nombré a ella con gran entusiasmo. Yo conocía su trayectoria”, sostuvo Uribe en una entrevista con Blu Radio.



Ramírez llegó así a esta cargo que ocupó entre agosto de 2002 y noviembre de 2003, rompiendo una tradición al ser la primera mujer en la historia del país -la segunda en Latinoamérica- en llegar a ser la jefa de las Fuerzas Armadas.



Su ascenso se produjo en un momento especialmente difícil pues recién se habían roto los diálogos de paz impulsados por la saliente administración de Andrés Pastrana con la guerrilla de las Farc y el país entraba en una nueva fase política y de manejo del orden público que Uribe llamó de Seguridad Democrática.



Para Uribe la gestión de Ramírez en el cargo fue excelente, según valoró él en sus redes sociales.



En la misma línea se pronunció el expresidente Pastrana. “Hace 22 años, no le acepté como impedimento para ser ministra los problemas de su hermano. Hoy, tras una carrera brillante y limpia, aún la apoyo”, dijo él en su cuenta de Twitter.



Pastrana, que fue presidente entre agosto de 1998 y agosto de 2002, la tuvo a ella como ministra de Comercio Exterior.

Hace 22 años, a @mlucíaramirez no le acepté como impedimento para ser ministra los problemas de su hermano. Hoy, tras una carrera brillante y limpia, aún la apoyo #ApoyoAlaVice — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) June 12, 2020

Los argumentos de los exmandatarios forman parte de la controversia que se vive en el país por la revelación de que su hermano, Bernardo Ramírez, estuvo condenado en Estados Unidos por narcotráfico.



En un comunicado, Ramírez aseguró que su hermano no salió debido a una fianza, sino a la firma de una garantía de que se presentaría ante la justicia, como lo hizo. Relató que junto a su esposo lo llevaron ante una corte en Estados Unidos para que respondiera por su falta.



“Tuvimos que ayudarlo firmando una garantía, no una fianza, para asegurar que se presentaría a la justicia, como en efecto lo hizo acompañado de mi esposo y de mí, quienes lo llevamos a una corte de la Florida para que reconociera su falta y respondiera por ella”, dijo en el texto.



“Pagó pena de cárcel por cuatro años y medio, y hace 18 años quedó en libertad por cumplimiento de la pena. Desde entonces, ha estado dedicado a trabajar, es un hombre de bien y junto a su familia, lleva una vida decente y honrada”, continúa la comunicación oficial.



“Esta experiencia familiar, que lamentablemente hemos vivido, me ha llevado a luchar sin descanso por lograr que los jóvenes de nuestro país tengan oportunidades y trabajen honestamente por salir adelante sin dejarse atraer por la tentación del dinero fácil”, argumentó.

Seguiré sirviendo al país con todas mis fuerzas y dedicación hasta el último de mis días. pic.twitter.com/97L4pszb3v — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) June 11, 2020

Ella dice que “lamento que mis enemigos políticos decidan acudir a la bajeza de estos ataques contra una mujer que lo único que ha hecho es trabajar honestamente y sin descanso por Colombia. Los ataques contra mi familia hacen parte de una estrategia sistemática para desacreditarme”.



Ante las acusaciones, varios ministros y allegados al Gobierno le manifestaron su apoyo. Entre ellos, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, dijo que “es una mujer entregada, trabajadora, honorable y que ha dedicado su vida al servicio de Colombia. Reprochamos cualquier ataque en su contra”.

#ApoyoALaVice | Conozco a la Vicepresidente @mluciaramirez hace años. He compartido con ella en múltiples escenarios, y se que es una mujer entregada, trabajadora, honorable y que ha dedicado su vida al servicio de Colombia. Reprochamos cualquier ataque en su contra. https://t.co/KNNUoVwVjA — Angela María Orozco (@orozco_angela) June 11, 2020

Por la misma línea, la ministra del Interior, Alicia Arango, escribió que es “una mujer comprometida que trabaja día tras día para impulsar acciones que benefician a las poblaciones vulnerables”,

#ApoyoAlaVice @mluciaramirez por su vocación de servicio a los colombianos. Una mujer comprometida que trabaja día tras día para impulsar acciones que benefician a las poblaciones vulnerables. Todo nuestro apoyo. — Alicia Arango (@AliciaArango) June 12, 2020

Entre quienes tienen una lectura distinta están los sectores de oposición.



Así, por ejemplo, el senador de izquierda Iván Cepeda cree que revelación sobre el encarcelamiento del hermano de la vicepresidenta es un hecho muy grave. “La vicepresidenta no tiene credibilidad ante la opinión pública y debe renunciar”, dijo él.



“Aquí nadie la está juzgando porque su hermano haya tenido una historia de narcotráfico, sino por el hecho de que lo oculta”, señaló él.

1. La vicepresidenta de Martha Lucía Ramírez le ocultó al país que su hermano estuvo en el narcotráfico, y que su esposo tuvo como socio a un narcotraficante y paramilitar. ¿Qué otros asuntos ha silenciado? Es evidente que ha perdido cualquier credibilidad y debe renunciar. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 12, 2020

En una tesis similar a la del líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, quien exigió su renuncia al cargo.

La Vicepresidente de la República de Colombia pagó la fianza para liberar a su hermano Bernardo Ramírez de la cárcel por el delito de narcotráfico de heroína.



Su esposo, Álvaro Rincón, era socio el narcotraficante Guillermo Leon Acevedo



Que renuncie — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 11, 2020

Ramírez han tenido una constante y sólida carrera pública.



Así, por ejemplo, en 2006, fue elegida senadora a nombre del partido de la U, un trabajo legislativo que la llevó a ser presidente de la Comisión Segunda del Senado.



Sin embargo, tres años después renunció al partido de la U al considerar que no había garantías para las elecciones presidenciales de 2010 y se sumó a una disidencia que no duró mucho tiempo denominada ‘los Quíntuples’, integrada también por Sergio Fajardo, Antanas Mockus, Enrique Peñalosa y ‘Lucho’ Garzón.



Su retiro de ‘los Quíntuples’ la llevó de regreso al partido Conservador, donde se enfrentó en una consulta contra Noemí Sanín para ser la candidata presidencial en 2010.



Sin embargo, Sanín venció y se quedó con la nominación.



Cuatro años después, en 2014, cuando logró aspirar a la Presidencia por esta colectividad y obtuvo la tercera mayor votación de los comicios con cerca de 2 millones de votos.



Luego compitió con Alejandro Ordóñez e Iván Duque en una consulta en la cual ella ocupó el segundo lugar, posición que la convirtió en la fórmula vicepresidencial de Duque.



