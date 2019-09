UNP dice que no hay más carros blindados para proteger candidatos

Un duro debate tuvo que vivir este martes el Gobierno sobre el asesinato contra los candidatos a las elecciones locales de octubre y líderes sociales en el país, en el cual fue duramente cuestionado por algunos congresistas.

Quien puso el dedo en la llaga fue el senador por el Partido Liberal Mauricio Gómez Amín, quien citó al debate de control político en la Comisión de Ordenamiento Territorial, donde fueron citados la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el de Defensa, Guillermo Botero, y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Pablo Elías González.

Precisamente González, quien tiene bajo su responsabilidad la protección de los aspirantes que denuncian amenazas, entregó varias cifras y explicaciones al respecto, algunas de las cuales, al parecer, no dejaron satisfechos a varios congresistas.



Según González, la UNP les brinda protección a 1.533 inscritos a los comicios de octubre, la mayoría de los cuales cuenta, por parte de la entidad a su cargo, con un carro blindado y dos escoltas.

El funcionario se refirió al crimen contra la candidata liberal a la alcaldía de Suárez, Karina García Sierra, asesinada a principios de septiembre, y lo calificó como “desproporcionado” y “descomunal”.

Dijo también que en las últimas horas han llegado a su despacho 599 peticiones de protección que deben ser atendidas en las próximas horas y dijo que aún faltan por implementar 70 esquemas de protección, los cuales, según él, deben estar listos este miércoles.

Sin carros blindados

Una de las afirmaciones que más preocupados dejó a los congresistas fue cuando dijo que hay “limitantes” en las empresas que prestan el servicio de protección a la entidad a su cargo, algunas de las cuales, según González, “no tienen el personal ni el número de vehículos disponibles” para esta labor.

Pero lo que al parecer no les gustó a algunos congresistas fueron otras de sus explicaciones, en las cuales afirmó que la protección de los candidatos era un tema una “corresponsabilidad” de la UNP con alcaldes, gobernadores y Policía Nacional.



“¿Qué le queda a la UNP? Solicitarle al Gobierno Nacional, al Ministro de Defensa, a la Policía Nacional su concurso para que, como ha sucedo en épocas anteriores, asuma parte de esa protección para poder garantizar la vida y la integridad personal de los candidatos con amenazas que tiene una mayor situación de riesgo”, pidió.

La polémica

Ante estas respuestas, senadores como el liberal Gómez Amín, citante del debate, increpó duramente al funcionario y le dijo que si no era capaz de manejar la situación, renunciara.



Gómez Amín acusó a González de “no asistir” a las reuniones en las cuales se toman decisiones sobre los esquemas de seguridad de los aspirantes.



“El candidatos a la gobernación Córdoba que puntea las encuestas no tiene esquema, faltando 40 días para la elección. Allá está el ‘clan del golfo’ y los ‘rastrojos’. ¿Qué está esperando? ¿Qué lo maten?”, le reclamó de manera enfática Gómez Amín al responsable de la protección de los aspirantes.



El congresista también dijo que no podía aceptar respuesta como “no tenemos la capacidad” para cuidarlos, ni los recursos y le recordó el caso de la candidata Karina García Sierra, quien, según Gómez Amín, su copartidario, “avisó seis veces” que la iban a asesinar “y no pasó nada”.

“Si no lo puede hacer bien, renuncie y deje que otro llegue a hacerlo mejor que usted, pero no nos venga sacar excusas aquí, señor Director”, le dijo Gómez Amín a González.



El reclamo lo siguió el senador por Alianza Verde Jorge Londoño, quien cuestionó fue a los ministros del Interior y de Defensa, quienes reiteraron que la causa mayor para el asesinato de los candidatos a las elecciones y de los líderes sociales es el narcotráfico y la minería ilegal.



Según Londoño, ese argumento es “reduccionista” y “si a eso es que va a dirigir la acción para prevenir el asesinato de líderes sociales, político y comunales, estamos mal”.



El debate de este martes fue el abrebocas de lo que, al parecer, se les puede venir a algunos funcionarios del Gobierno ya que los cuestionamientos, seguramente, seguirán en la plenaria del Senado el martes de la próxima semana, cuando está prevista la realización de un nuevo debate de control político sobre el mismo tema.





