UNP dice que no va a desmontar esquema de seguridad de Rodrigo Londoño

Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, jefe del partido Comunes, aseguró este miércoles en su cuenta de Twitter que fue informado que, desde el mes de febrero, su esquema de seguridad se vería reducido a la mitad.



"El próximo mes de febrero mi esquema de Protección será reducido a la mitad del personal que se me fue asignado al iniciar el proceso de implementación. Para nadie es un secreto las graves amenazas y riesgos a mi integridad física y sin embargo el gobierno parece desestimarlo" trinó.



Además, señaló que "por falta de conductores, no es posible hacer uso de la totalidad de los autos que conforman el Esquema de Protección y en consecuencia tampoco es posible que me acompañe la totalidad del personal encargado de mi seguridad".



Y agregó: "Con el agravante de que al personal que nos fue asignado para protegernos sólo se les autoriza estar en desplazamiento 6 días al mes. Este exabrupto nos expone a salir a trabajar por la paz de Colombia sin las garantías necesarias para nuestras vidas".



Tras ello sentenció que el gobierno hace caso omiso a las amenazas contra los exguerrilleros.



"El país y la comunidad internacional conocen las graves amenazas y riesgos que corre la vida de quienes firmamos el Acuerdo de Paz. Sin embargo el gobierno hace caso omiso a esta situación. Señor Presidente, a qué se debe estas decisiones que atentan contra nuestra vida y la paz".

Denuncio ante la opinión pública la grave situación de riesgo en la que me encuentro yo y demás firmantes del Acuerdo de Paz debido a las decisiones administrativas del Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección y el Alto Consejero para la Estabilización. pic.twitter.com/Yeyu9x04CU — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) January 27, 2021

De inmediato, la Unidad Nacional de Protección, a través de su director, respondió a los señalamientos hechos por el líder del partido y desmintió la información.



"La @UNPColombia desmiente los rumores del desmonte del esquema de protección asignado a @TimoComunes. A la fecha, nunca se ha contemplado retirar ni modificar el esquema que le fue entregado el 2 de febrero de 2018", advirtió en un trino la entidad.



Y agregó: "El Gob. Nal. a través de @UNPColombia ratifica su compromiso de brindar garantías de protección a los excombatientes del @PartidoFARC . De considerarse necesario, en la Sub. Dirección especializada, estaremos prestos a fortalecer las medidas de @TimoComunes".

La @UNPColombia desmiente los rumores del desmonte del esquema de protección asignado a @TimoComunes. A la fecha, nunca se ha contemplado retirar ni modificar el esquema que le fue entregado el 2 de febrero de 2018. https://t.co/t25zD1G5yT — ALFONSO CAMPO MARTINEZ (@AlfonsoCampoM) January 28, 2021

