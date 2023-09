El Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis) de la Universidad de los Andes pidió no utilizar las condiciones de salud mental o cognitivas como herramienta de desprestigio político, pues, indican, con estos ataques discriminan a las personas que experimentan dichas discapacidades.



En su comunicado, se refieren específicamente al caso del presidente Gustavo Petro, quien en los últimos días ha sido cuestionado desde varios sectores luego de que su hermano, Juan Fernando, dijo en una entrevista que el jefe de Gobierno tenía síndrome de Asperger.

"En las últimas semanas, hemos observado con preocupación la amplificación que los medios masivos de comunicación han venido haciendo de supuestas condiciones de salud mental o cognitivas del Presidente Gustavo Petro Urrego, para explicar conductas cuestionables sobre su desempeño público", dicen en el comunicado.



En el texto, hacen un llamado a los medios de comunicación para evitar la estigmatización de las personas con discapacidad o con alguna condición de salud mental.



"Las personas con depresión o que se encuentran dentro el espectro autista -asuntos que han sido abordados irresponsablemente por los medios para explicar ciertas conductas del Presidente Petro- no son referentes de incapacidad o incompetencia, y tienen el derecho y la posibilidad de llevar vidas plenas y significativas", señalaron.



Asimismo, cuestionaron que en la sociedad colombiana se sigan perpetuando imaginarios que dividen a las personas entre "normales y anormales" y que esto ha generado un precepto de que "solo son válidas determinadas maneras de existir".



“La discapacidad es precisamente la condición que surge de las barreras sociales y actitudinales que imponen grupos hegemónicos en sociedades que desprecian y desconocen el valor de la diversidad humana como aquel que enriquece, más que cualquiera, la vida en comunidad”, concluyeron.

🛑 #Comunicado Utilizar la discapacidad como herramienta de desprestigio político es otra forma de violencia contra las poblaciones históricamente discriminadas. La prensa tiene el deber de informar con responsabilidad, evitando perpetuar imaginarios y estigmas sociales erróneos. pic.twitter.com/8OfqMtn4sy — PAIIS (@PaiisUniandes) September 5, 2023

Hay que recordar que, tras las declaraciones de su hermano, el mismo presidente Petro negó tener algún trastorno del espectro autista.



"Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano. Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger", dijo el presidente en su cuenta de X el pasado lunes.



El primer mandatario agregó: "Es imposible que nos hayan diagnosticado (con) ese síndrome cuando éramos niños porque esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994, tenía 34 años de edad, y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en el 2013, porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica".

