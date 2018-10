¿Quién es la nueva cónsul colombiana en Washington?

Érika Salamanca, una bogotana con experiencia en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es la nueva cónsul colombiana en la capital estadounidense.

Se trata de una persona muy cercana al presidente Iván Duque y al ex presidente Álvaro Uribe, que reside en Washington hace más de 15 años.

Salamanca aún no se ha posesionado y se encuentra en Bogotá realizando una inducción de tres semanas en la Cancillería.



Graduada en Comercio Internacional y con maestría en Gobernanza y Comunicación Política de la Universidad George Washington, es reconocida en los círculos de esta capital como una de las escuderas más leales de Uribe, a quien por años le manejó la agenda con el congreso y el gobierno estadounidenses.



Este rol la llevó a estrechar sus nexos con el presidente Duque, quien también acompañaba a Uribe en sus periplos por esta ciudad.



Su identificación y su cercanía a Uribe también convirtieron a Salamanca en una defensora de sus posiciones en las redes sociales y en crítica fuerte del gobierno del presidente Santos.



Sus mensajes en Twitter no han estado exentos de polémica. De hecho, ahora que se prepara para asumir el cargo diplomático, optó por cerrar sus cuentas personales en las redes. “Como funcionaria pública tengo prohibido hacer política. Eso explica la decisión”, le dijo a EL TIEMPO.

Según Salamanca, entre las cosas que la capacitan para su cargo está el profundo conocimiento de la comunidad colombiana en el área al igual que sus necesidades.

Así mismo, piensa que desde el consulado podrá apoyar la labor de la embajada colombiana ante la Casa Blanca, pues posee una vasta red de contactos.



La cónsul tiene ya planeado implementar una serie de cambios para mejorar el servicio a la comunidad colombiana. Entre ellos, asegurarse que alguien siempre conteste el teléfono -cosa que hoy día no sucede-, ofrecer un horario extendido algunos fines de semana para que las personas que viven lejos puedan realizar sus trámites consulares sin tener que perder todo un día de trabajo e impulsar la agilización de estos a través de Internet.



El consulado de Washington –con los de Nueva York y Miami- es uno de los más activos en Estados Unidos.



Salamanca le contó a este diario que tuvo que renunciar a su green card –tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos- para poder aceptar el cargo. Dijo que lo hizo movida por su gran interés en servirle al país y acompañar a Duque durante su gobierno.



La Cancillería informó que la nueva cónsul no tendrá derecho, como otros funcionarios de esa planta, a asignaciones de viáticos, menaje y pasajes aéreos -lo cual puede sumar unos 25.000 dólares- por residir ya en la capital de Estados Unidos.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En twitter @sergom68