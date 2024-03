'Una propuesta de constituyente no es una amenaza': Luis Fernando Velasco

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, defendió en el Senado de la República la idea del presidente Gustavo Petro de convocar a una asamblea nacional constituyente y dijo que no es una amenaza.

"Una propuesta de asamblea nacional constituyente no es una amenaza, es una propuesta. Es una propuesta que tiene que pasar por el propio Congreso y luego tiene que ir al constituyente primario para que con una mayoría calificada la apruebe o no. ¿Es la más conveniente para el país? Esa es la pregunta. Y yo hago una pregunta: ¿está bloqueado el sistema político colombiano? A ustedes les va a sorprender mi respuesta: yo creo que no. Creo que en este Congreso todavía hay margen para hacer un acuerdo político nacional. Creo que nos ha faltado un poco más hablar, creo que no podemos satanizar ninguna de las propuestas", aseveró Velasco a la plenaria.

Compartir Iván Name, presidente del Senado Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO

La sesión de este lunes 18 de marzo estaba convocada para el inicio de la discusión de las ponencias de la reforma pensional de cara a su segundo de cuatro debates, pero le jornada se centró en la idea del presidente Petro de convocar a una constituyente.

Fueron varios los pronunciamientos cuestionando el llamado que hizo el jefe de Estado, siendo uno de los más duros el de Iván Name, presidente del Legislativo.

"El señor presidente de Colombia habló, literalmente, de un golpe de mando institucional. No se trata de interpretaciones doctrinarias. No tengo más remedio que responder con firmeza que este no es un Congreso genuflexo y que no está dispuesto a aceptar que del Presidente de la República provenga una amenaza a la democracia y al Congreso. A la democracia porque desconocer la institucionalidad, en primer término, es ir contra ella. Y el Congreso porque ha sido muy claro de manera equivocada, errática y desvariada que el señor Presidente plantee una asamblea nacional constituyente por la vía de los cabildos y de los comités, y no por la vía de la de la Constitución que prescribe un camino definido y expreso. Traiga aquí, señor Presidente, la ley que convocaría a una asamblea nacional constituyente, como es el mandato constitucional", afirmó previo al pronunciamiento de Velasco.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA