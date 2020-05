¿Una madre puede tomar de la mano a su niña en la calle?

En las últimas horas, una madre fue abordada por la Policía en una calle de Bogotá porque, en su concepto, había un comportamiento inusual en una madre que llevaba de la mano a su pequeña hija.

El caso le ocurrió a Catalina Ceballos Carriazo, una reconocida profesional de los medios de comunicación.



Ella durante varios años se desempeñó como subgerente de Radio del Sistema de Medios Públicos (RTVC), así como Directora de la Radio Pública de Colombia y de Cívico Bogotá y luego llegó a la dirección de Canal Tr3ce.



Según el testimonio de ella, un agente de la Policía la paró y le pidió la cédula porque ella llevaba a la pequeña de la mano.



De acuerdo a su versión, el agente tomó la cédula, la limpió con alcohol y le dijo que la iba a multar.Entonces se presentó una situación en donde hubo un cruce de palabras con tono elevado como se aprecia en un video que ella subió a las redes sociales.

Me para @PoliciaBogota dijo q debía caminar de mano sueltas de mi hija de 10, tomó mi CC la limpió con alcohol, cuando le dije “no puedo creer q no pueda coger de la mano a mi hija” “me está diciendo mentiroso le voy a poner un comprendo por 1MM de pesos por no mostrarme su CC.” pic.twitter.com/AYXmFgPGfm — Catalina Ceballos C. (@Catalizate) May 26, 2020

EL TIEMPO se comunicó con la Casa de Nariño en donde se informó que la Presidencia nunca ha dado ninguna instrucción que les prohíba a los padres tomar a sus pequeños de la mano cuando salen en los horarios autorizados.



La Casa de Nariño recordó que, eso sí, los padres debe aplicar todas las precauciones sanitarias para proteger a los menores.



(Lea también: Horarios y parques: ICBF explica salida de niños durante la cuarentena)



Tras lo ocurrido, el comandante de la policía metropolitana de Bogotá, el Brigadier General Óscar Antonio Gómez Heredia, para aclarar lo sucedido.



En la primera semana de mayo, el presidente Iván Duque anunció que aunque el aislamiento nacional obligatorio se extendería hasta el 25 mayo, autorizó la salida de los infantes.

Presidencia nunca ha dado ninguna instrucción que les prohíba a los padres tomar a sus pequeños de la mano cuando salen en los horarios autorizados. FACEBOOK

TWITTER

En ese momento, el jefe de Estado anunció que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, junto al ICBF, la Consejería de Niñez y Adolescencia y la mesa de expertos, establecieron unos protocolos de bienestar para habilitar la salida de niños, niñas y adolescentes entre los seis y los 17 años a partir del 11 de mayo.



(De interés: ¿Bajo qué condiciones podrán salir los niños desde el 11 de mayo?)



¿Cuándo pueden salir? De acuerdo con Lina Arbeláez, directora general del ICBF, los menores entre los 6 y los 17 años pueden salir tres veces a la semana y solo 30 minutos por día. No podrán hacerlo en caso de "tener síntomas de gripa o enfermedades gastrointestinales".



¿Deben salir acompañados? Los menores entre los 6 y los 14 años sí deben salir acompañados, pero los cuidadores no pueden estar dentro del grupo poblacional de mayor riesgo como mayores de 70 años o personas que tengan preexistencias.



Pueden ir al parque o montar bicicleta? La directora general del ICBF aclaró que los menores pueden salir únicamente en el marco de un kilómetro cerca de su vivienda. "Pueden ir al parque, pero no a la zona de juegos. No está habilitado el uso de patinetas ni bicicletas", agregó.



Por su parte, la jefa de Gabinete, María Paula Correa, aseguró que se deben seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad, como usar tapabocas y el distanciamiento.



Ante los denunciado por Catalina Ceballos, los usuarios de la red social reaccionaron rechazando las actuaciones del grupo de policías:

El policía termina siendo un operador envalentonado, y muchas veces abusivo, de la regulación excesiva de los municipios y la presidencia. https://t.co/bNlM6Fd2iX — Daniel Pacheco (@danielpacheco) May 27, 2020

Y entonces? Siguen los ‘casos aislados’ de abuso de la @PoliciaBogota??? Por Dios, @ClaudiaLopez, urgentes medidas serias, entiendo que para todos es difícil lo que estamos pasando, pero la ‘autoridad’ que deben generar hace rato que se convirtió en miedo... https://t.co/Smr7mAcZ0h — Santiago Cruz (@SantiCruz) May 26, 2020

La reflexión de Catalina

​

Sobre lo sucedido, Catalina Ceballos reflexionó de por qué se dan estos sucesos en estos días: "No es la pandemia, es la condición humana. ¿Cuál podría ser el balance pedagógico sobre lo que pasó? Ante una situación donde hay intimidación, falta de empatía (mía y de él), desconocimiento de ambos a deberes y derechos, lo único que queda es un malestar profundo sobre lo humano", le dijo a EL TIEMPO.



"Eso sí, deberá hacerse la trazabilidad del caso, mientras tanto converso con el Comandante Oscar Gómez de la Mebog, un señor que me inspira confianza y seguridad, confío en que pasar la página de lo que pasó sea concertado y conversado con él, con la institución y con mi familia".



Finalmente, desde la Casa de Nariño fueron enfáticos en rechazar cualquier abuso por parte de las autoridades contra los ciudadanos.



POLÍTICA​@PoliticaET