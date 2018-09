Las claves: un mes del Gobierno de Iván Duque

Este viernes se cumple un mes del mandato de Iván Duque como Presidente. Estos son algunos de los hechos más importantes.

Diálogos con el Eln

'Antonio García' (izq.) y 'Pablo Beltrán' han encabezado por el Eln los diálogos exploratorios. Foto: Federico Parra / AFP

Durante su posesión, el presidente Iván Duque solicitó la revisión durante treinta días del proceso de paz con el Eln. El plazo culmina este viernes y se está a la espera de conocer si se mantienen los diálogos y si la guerrilla cumple con la promesa de liberar a los secuestrados.



Aunque esta semana fueron liberados tres soldados de Arauca, el Gobierno afirma que siguen secuestradas otras 13 personas.

Cumbre contra la corrupción

En la reunión estuvieron representantes de los partidos políticos y de los organismos de control. Foto: David Romo / Presidencia

Luego de que la consulta anticorrupción no logrará pasar ante las urnas, por falta de pocos votos (menos de 500 mil), se efectuó una cumbre en la Casa de Nariño a la que todos los partidos políticos, el Gobierno y los órganos de control concurrieron para acordar una estrategia frontal contra la corrupción.



El hecho fue histórico porque logró convocar a todas las fuerzas políticas. De allí se estipuló una mesa técnica para definir los proyectos de ley y de reforma constitucional que se necesiten para derrotar la corrupción y que serán radicados en el Congreso.



En el caso de la consulta anticorrupción, Duque se alejó de la posición del expresidente Álvaro Uribe, opositor de la iniciativa, y además de votar, invitó a los colombianos a participar.

Retiro de Unasur

Sede de la Unasur, en Quito, Ecuador. Foto: Unasur

Duque destacó que Colombia no puede seguir siendo parte de una "organización que ha sido el más grande cómplice de la dictadura de Venezuela". La decisión de abandonar la Unasur, que la había mencionado en campaña, se hizo efectiva el 27 de agosto y se ratificará en seis meses.

Polémica por decreto de la dosis mínima

Capturan red que vendía drogas en colegios por WhatsApp Foto: Daniel Diusabá / Archivo EL TIEMPO

Esta semana se conoció finalmente cómo sería el decreto que el presidente Iván Duque expediría para controlar el consumo de estupefacientes en espacios públicos.



El decreto contempla que si un ciudadano porta o consume droga en un espacio público, se le decomisa la sustancia y hay un proceso verbal y unos descargos. "Si él consumidor es un adicto y lo demuestra, que lo puede hacer bien sea por una certificación médica, por el testimonio de los padres o de los profesores, se le devuelve la droga", explicó la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.

Nombramientos

Los 16 nuevos ministros tomaron juramento frente al presidente. Foto: Presidencia.

Su gabinete de gobierno está compuesto por 8 ministras y 8 ministros. Los últimos anuncios fueron el de Francisco Santos como embajador de Colombia en Estados Unidos; Ernesto Lucena como director de Coldeportes; Pablo Elías González como encargado de la Unidad Nacional de Protección, y Guillermo Fernández de Soto, el embajador de Colombia ante las Naciones Unidas.

Apoyo Gobierno de España

El presidente Iván Duque junto con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Foto: Presidencia

El 30 de agosto Duque se reunió con el presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, en el que hablaron sobre la importancia de fortalecer la cooperación judicial para enfrentar el crimen transnacional y la corrupción. También para apoyar a los afectados por la crisis venezolana.

Visitas por Colombia

En su primer acto como presidente, Iván Duque visitó San Andrés. Foto: Prensa Iván Duque

Su primer viaje fue a San Andrés para hablar de temas relacionados con seguridad y la economía naranja. Luego estuvo en el Catatumbo, Tumaco, Girardot (Cundinamarca), la Unión (Valle del Cauca), Mocoa, Cartagena, San Jacinto (Bolívar), Puerto Carreño, Puerto Inírida, Miranda (Cauca), Socorro (Santander), Bucaramanga, entre otros.

‘Duque ha demostrado independencia’

Óscar Castelblanco, abogado con especialización en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, señala que el primer mes era la respuesta inicial a una gran incógnita sobre qué tan independiente sería Duque del expresidente Uribe. “El asunto no es tan claro por ser tan corto el tiempo. Por juzgar por el gabinete diría que se acercó mucho a Uribe y uno concluiría que la influencia si ha estado marcada”, dice.

El analista considera que Duque ha mostrado independencia y no se ha dejado coartar por lo que denomina “el uribismo extremista”. “No ha cerrado las puertas a los acuerdos de paz con el Eln sino que ha planteado condiciones, su posición no ha sido tan radical. El otro punto que evidencia la independencia de Duque es la capacidad de diálogo con todos los partidos, incluso con la Farc y la oposición”, agrega Castelblanco.



Por su parte, Ariel Ávila, investigador y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, indicó que es un Gobierno que “ha venido acomodándose”, pero que ha cometido errores como la elección de Claudia Ortiz en la Unidad Nacional de Protección, quien finalmente fue remplazada.



“Duque no tiene experiencia en temas de Gobierno, pero Uribe sí. Es un gobierno que viene acomodándose y por lo pronto no se puede pedir mucho. En temas del proceso de paz se han encontrado con una realidad muy compleja y unas instituciones y proyectos andando que son muy difíciles de destruir. El primer mes es de anuncios y habrá que esperar que sale de eso”, agregó Ávila.



