El rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa, comenzó desde muy temprano, este viernes, 5 de mayo, luego de que el mandatario mandara un duro mensaje desde España.



“El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él”, sentenció Petro.

Sin embargo, el fiscal no tardó en pronunciarse y le contestó en Caracol Radio al mandatario: “Él acaba de atentar contra la autonomía e independencia de la Fiscalía y de la rama. A mí me eligió la Corte Suprema de Justicia".



Así mismo, Barbosa dijo: “Esa declaración lleva a pensar que la Corte Suprema de Justicia es subalterna del Presidente de la República. Eso afecta el Estado de derecho en Colombia”.



De hecho, señaló al presidente Petro de "dictador" y dijo que la comunidad internacional debe tomar cartas en el asunto: “Es un paso alarmante (…) Lo que acaba de hacer Gustavo Petro es decir que no es el Presidente de la República sino un dictador en Colombia”.



La polémica se desató en Twitter, luego de que Petro publicara un artículo titulado ‘La Nueva prensa’ sobre el fiscal Hernández. En este se señala al funcionario de “permitir homicidios del clan del Golfo en la Costa Norte”.

Las vidas de 200 personas no solo se pusieron en peligro sino que fueron asesinadas por el clan del golfo cuando, según el periodista Gonzalo Guillén, la fiscalía ya sabía el listado antes del asesinato



El fiscal Hernández y su familia debe ser protegido pero el país merece… https://t.co/o0q7KUz4oI — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 4, 2023

"Llamaré a los presidentes de las altas cortes para enviar la alerta y viajaré a la OEA para poner ante esa entidad medidas cautelares para la protección de mi vida", sentenció Barbosa cuando se refirió a la afirmación del presidente.



Así mismo, dijo que: "Gustavo Petro le acaba de informar al mundo su intención de pasar por encima de las instituciones colombianas" y que no cree que hayan garantías para la elección de un nuevo fiscal general.



Barbosa también afirmó que Petro debería entonces declararlo "insubsistente" y así poder dar "un golpe de estado".

#AEstaHora Dura respuesta del presidente, Gustavo Petro, al fiscal Francisco Barbosa. El mandatario acaba de llegar a Salamanca, para continuar su visita de estado a España. pic.twitter.com/FysePcQSqx — Noticentro 1 CM& (@CMILANOTICIA) May 5, 2023

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

