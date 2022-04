Desde Cartagena el presidente Iván Duque se refirió este viernes a las relaciones diplomáticas que tiene Colombia con Rusia.



Le puede interesar: Hasta ahora, sólo 3 candidatos han publicado sus cuentas de campaña



"Hombre, mire lo que está haciendo Rusia, invadió un país, han masacrado personas en Bucha (Ucrania), han llegado a un bombardear hospitales de maternidad, han destruido infraestructura comunitaria, han destruido una nación completa", dijo el mandatario en diálogo con El Universal.

A continuación se preguntó: "¿Quién puede tener una relación con un país que está cometiendo estas atrocidades?. Por eso nosotros respaldamos la decisión de la expulsión del Consejo de Derechos Humanos".



El presidente colombiano dijo que por eso nosotros hemos alzado nuestra voz porque defendemos la integridad del territorio de Ucrania.



"Lo que estamos viendo acá es un genocidio, son crímenes de lesa humanidad, es un oprobio total. ¿Entonces en este momento cuál relación?, ninguna. Cómo puede el mundo tener un relacionamiento cuando está pasando esto", señaló el jefe de Estado.



Insistió en que la comunidad internacional tiene que señalar que no puede haber relaciones hasta que no cese este oprobio, porque si alguien quiere mantener unas relaciones formales o melifluas mientras se cometen semejantes delitos del mundo, lo que estamos terminando es siendo presos de una formalidades que no sirven.



Duque reiteró que Colombia ha actuado en el multilateralismo y que ha alzado la voz para rechazar este atropello.



Además: ¿Cuánto pueden gastar los candidatos presidenciales?