Luego de participar en un Comité de Seguimiento Electoral en Pasto, Nariño, el registrador nacional Alexander Vega Rocha anunció que de cara a las elecciones se priorizarán 17 municipios que presentan problemas de orden público en este departamento. Además, manifestó que Tumaco es el municipio con mayor riesgo electoral en el país.



(Le puede interesar: ‘Aplazar las elecciones no debería ponerse sobre la mesa’, dice la directora de la MOE)

"Tumaco es el municipio de mayor riesgo electoral en Colombia", dijo Vega ante los medios. No obstante aseveró que ningún municipio le va a quedar "grande" al Estado colombiano. "El año pasado no tuvimos que trasladar puestos de votación por orden público, pero acá sucede algo particular en Nariño: puede que se garantice el orden público, pero ya estamos recibiendo denuncias de candidatos puestos por estas organizaciones criminales y lo que va a haber es un constreñimiento", indicó.



(Además: ¿Cuáles son las regiones del país con mayores riesgos para las elecciones de octubre?)

#EnImágenes | El registrador nacional, Alexander Vega Rocha, anunció en Pasto la priorización de 17 municipios de Nariño y las medidas a tomar contra la trashumancia y el constreñimiento electoral. Además, hizo un llamado a la Guardia Indígena con miras a las… pic.twitter.com/QVgEhQFYqV — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) September 5, 2023

Asimismo, explicó cuáles serán las medidas a emplear contra la trashumancia electoral y el constreñimiento en los 17 municipios que serán priorizados: "A nivel de Registraduría vamos a aplicar tecnologías. Primero, biometría de identificación en mesa para evitar que haya suplantación de los electores y a los que se les retenga la cédula", señaló.



De igual manera, anunció que se aplicará telefonía satelital en esos municipios para transmitir el domingo 29 de octubre (fecha en que los colombianos saldrán a votar) la imagen del formulario y para que el preconteo "sea el 100 por ciento".



(Lea también: 'No estamos evaluando la posibilidad de suspender las elecciones': mininterior Velasco)



Además, Vega hizo un llamado a la Guardia Indígena para que permitan el ingreso de la Fuerza Pública, Policía, Defensoría, Procuraduría y Registraduría con el fin de garantizar la vigilancia de las mesas de votación. "No vamos a permitir que no hayan mesas sin vigilancia y sin control", manifestó.



Por su parte, Jhon Rojas, gobernador de Nariño, comentó que estas medidas anunciadas por el registrador permitirán obtener resultados efectivos para el ejercicio electoral.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA