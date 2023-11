Tribunal tumbó el nombramiento como embajador en México de Moisés Ninco Daza

El Tribunal de Cundinamarca tumbó este viernes el nombramiento de Moisés Ninco Daza como embajador en México. En su fallo, declaró nulo el decreto No. 0190 del 10 de febrero de 2023 con el cual se realizó la designación.



(Puede leer: Embajador Ninco Daza apelará fallo que tumbó decreto de su nombramiento: 'Venceremos')

Pese a que a Daza se le criticó no tener experiencia para el cargo, esa no fue la razón del tribunal para tumbar el nombramiento. En el documento señalan, incluso, que "al señor Álvaro Moisés Ninco Daza le era procedente la compensación excepcional de requisitos establecido en los artículos 2.2.2.7.4 del Decreto 1083 de 2015 y 11 del Decreto Ley 770 del diecisiete (17) de marzo de 2005, al haberse autorizado por la mayoría de la Comisión de Evaluación de los Méritos conformada por quienes eran los competentes".



Y es que hay que recordar que dos de los tres miembros de dicha comisión avalaron su hoja de vida. La única que se negó fue la rectora de la Universidad Nacional Dolly Montoya, quien, como lo reveló en primicia EL TIEMPO en su momento, no aceptó la experiencia que tenía Daza.



Ahora bien, fueron dos razones las que llevaron al tribunal a tomar esta decisión. La primera es que, según argumentaron, "la administración desconoció el término de publicación de las hojas de vida de los aspirantes a ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015, incurriendo en expedición irregular del acto administrativo demandado".



También señalaron que se "desconoció las observaciones que la ciudadanía hizo

a la hoja de vida del señor Álvaro Moisés Ninco Daza, al no haberse pronunciado respecto a las mismas, antes de efectuar el nombramiento demandado".



Ninco Daza reaccionó al fallo y pese a que el tribunal tumbó el decreto de su nombramiento, el diplomático celebró la determinación. "¡Avanzamos! El Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoce en su fallo que la compensación de los requisitos que autorizó el Comité de Méritos, argumento central de las demandas de @PalomaValenciaL y @unidiplo, es procedente. Mi hoja de vida si cumple los requisitos. Se cayeron la mentiras de los titulares, los influencers y los poderosos que quieren impedir el cambio en la diplomacia colombiana".



También anunció que apelará en segunda instancia el fallo. "Estoy seguro de que venceremos en lo jurídico. La estrategia del lawfare, la guerra jurídica, no les va a funcionar. Mientras tanto, seguiremos trabajando concentrados en las tareas que nos puso el Presidente @petrogustavo . ¡Lo importante, más que el cargo, es el encargo!".



En desarrollo...