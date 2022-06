El Tribunal Superior del Magdalena ordenó dos días de arresto domiciliario o una multa por dos salarios mínimos en contra del presidente Iván Duque y la ministra de Cultura, Angélica Mayolo.



La decisión se dio porque ambos funcionarios se habrían presuntamente sustraído de acatar un fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena que les ordenaba expedir el Decreto a través del cual se adopta el Plan Maestro Quinto Centenario de Santa Marta, de conformidad con lo discurrido en la Ley 2058 de 2020.

“El Tribunal estima que los entes incidentados incurrieron en desacato de la sentencia de cumplimiento proferida el 1 de junio del 2021, confirmada mediante fallo del 24 de junio emitido por el Consejo de Estado, en la medida en que a la fecha no se ha expedido el decreto por medio del cual la nación se asocia a la celebración del Quinto Centenario de Fundación de Santa Marta, Magdalena y se dictan otras disposiciones”, señala la decisión.



"Para nosotros es importante mencionar que el Gobierno Nacional ha venido cumpliendo dicha sentencia, en el entendido que se han desarrollado las mesas técnicas con el Distrito, recepcionando los diferentes proyectos para poder dar cumplimiento a la sentencia. A la fecha, se tienen 25 proyectos recibidos; aún faltan detalles técnicos y presupuestales, como también la posibilidad de recepción de más proyectos para ser implementados en virtud del fallo", explicó el director del Dapre, Víctor Muñoz.



Y agregó: "Sin embargo, varios aspectos a mencionar: el primero de ellos es que dicha sentencia de desacato no se encuentra en firme. Lo segundo, como lo dirá el señor Secretario Jurídico de la Presidencia, el fuero presidencial, en este caso, pues también llevaremos el caso ante la Comisión de Disciplina Judicial, como ha sido llevado en instancias anteriores, cuando el fuero en sí mismo no ha sido respetado, como establece la Constitución".

Por su parte, el secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Germán Quintero, manifestó: "independientemente de todos los asuntos, aspectos procesales que se han debatido, es claro que el Tribunal Administrativo del Magdalena no tiene la competencia para imponer esta sanción que, en este caso, fue una multa de dos salarios mínimos al señor presidente de la República, razón por la cual reitero lo que ha dicho el director, y es: defenderemos el fuero constitucional del señor presidente en todas las instancias jurisdiccionales y disciplinarias a las que haya lugar".

Igualmente, la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, señaló: "Frente a la decisión del Tribunal Administrativo del Magdalena, por el presunto desacato en la realización de las acciones y proyectos asignados como parte del Quinto Centenario de #SantaMarta, apelaremos dicho fallo, desde el Ministerio de Cultura hemos cumplido y aportaremos las evidencias".

