Tras video de Santrich, Duque dice que lo enfrentará con determinación

Este sábado 28 de noviembre, luego del video en el cual 'Jesús Santrich' le agradece a Roy Barreras, Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Alirio Uribe y a Álvaro Leyva por defenderlo en el caso de narcotráfico, el presidente Iván Duque lo volvió a tildar de mafioso y narcoterrorista y le advirtió a toda la 'narcotalia', que los enfrentará con 'total determinación'.



(En contexto: Duque califica a 'Jesús Santrich' de mafioso y narcoterrorista).

El mandatario aseveró que no entiende cómo "aparecen ahora voces a hacer defensoras de oficio de 'Jesús Santrich', un criminal, que le dijo a las víctimas en su cara: quizás, quizás, quizás, sobre si asumirían penas".



Asimismo, señaló que él después fue capturado con fines de extradición y que había motivos "contundentes" por esa captura, pero que después "terminó con una serie de beneficios eludiendo la justicia, burlándose de los colombianos, y después salió a portar ametralladores", sentenció el jefe de Estado.



(Lea también: Duque califica a 'Jesús Santrich' de mafioso y narcoterrorista).



Y agregó: "Ahora no lo sigan presentando de mansa paloma, que es un narcoterrista, y que le quede claro a él y a todos los de la 'narcotalia' que los vamos a enfrentar con total determinación, que no van a tener guarida, que no van a tener escondedero".



En el video, alias Jesús Santrich sentenció: "Quisiera expresar mi agradecimiento para quienes creyeron en nosotros, a pesar de esa ofensiva mediática de mentiras, sin pruebas, que se desató; primero contra mi nombre y condición de revolucionario, y luego contra 'Iván Márquez' y otros compañeros tildados de narcotraficantes".



Sus declaraciones se dan luego de que congresistas de la oposición (Roy Barreras, Iván Cepeda y Gustavo Petro) citaron a un debate este jueves, en el que acusaron a la Fiscalía de ejecutar un 'entrampamiento' en contra de 'Santrich', en el caso de narcotráfico por el que es investigado.



(En otras noticias: Así crecí sin mis papás, que murieron en un avión que explotó).



En el debate, en la comisión primera del Senado, se acusó al exfiscal Néstor Humberto Martínez de estar detrás de una operación encubierta. “Todo obedece a un libreto para sembrar pruebas con la intención de involucrar a gente de las Farc, que había hecho un acuerdo de paz, en un supuesto negocio de drogas” precisó el senador Gustavo Petro.Los señalamientos fueron rechazados de tajo por el exfiscal Martínez.

