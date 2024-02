Tras polémica por contrato pasaportes, cancelan el cóctel en honor a Sarabia y Murillo

Este martes, en el Club del Comercio, se iba a llevar a cabo un cóctel como reconocimiento a las designaciones de Laura Sarabia como nueva directora del Dapre y de Luis Gilberto Murillo como canciller encargado. El evento estaba liderado por los embajadores en Francia y Reino Unido, Alfonso Prada y Roy Barreras.



(Puede ver: Secretario Salazar asegura que no hay razón para mantener suspensión de canciller Leyva)

La invitación había causado cierta polémica, sobre todo al homenajear a Murillo por una designación que no era oficial sino apenas en encargo. Asimismo se cuestionó que los embajadores abandonaran las plazas en las que fueron designados para participar de este evento social.

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Leyva, el presidente Gustavo Petro y Luis Gilberto Murillo. Foto: X @LuisGMurillo



Sin embargo, en la mañana de este martes se confirmó que el evento ya no se llevará a cabo. La razón es el nuevo escándalo que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro por cuenta de la adjudicación de la licitación para la fabricación de los pasaportes, hecha por el secretario Juan José Salazar y que lo enfrentó directamente con el presidente Gustavo Petro.



(Además: Pasaportes: los detalles de la tormenta que desató adjudicación del contrato)



Ante el incidente, que puso a dar explicaciones a Murillo sobre si sabía o no de las intenciones del que fues hasta este lunes secretario general de la Cancillería, el embajador Alfonso prada habría tomado la decisión de cancelar el acto de celebración, así lo anunció en su diálogo con W Radio.



“No vamos a hacer un cóctel ni nada por el estilo porque no hay tiempo con la realidad del país”, dijo Prada, que negó que el acto planeado para esta noche fuese un "acto de lagartería, sino que era un intento de "darle un abrazo a un amigo que tiene una responsabilidad grandísima".

Facebook Twitter Linkedin

Laura Sarabia, directora del Dapre. Foto: Juan Diego Cano / Presidencia

Roy Barreras explicó en sus redes sociales las razones de la cancelación. "Cuando estalla una bomba en la sala no hay condiciones de invitar amigos a cenar", declaró el embajador en Reino Unido. "Con la situación sobreviniente en la Cancillería con el asunto de los pasaportes resulta inoportuno el encuentro de análisis con Senadores y Representantes que estaba previsto esta noche", añadió.



(Además: 'El Presidente me está exponiendo al decirme traidor': dice secretario de Cancillería)



En diálogo con EL TIEMPO, Barreras explicó que varios de los invitados ya se encuentran en Colombia. Sin embargo, aseguró que su presencia en el país no tenía que ver con el cóctel, sino que aprovecharon la coincidencia de agendas para llevar a cabo el acto de reconocimiento.