Fallida resultó el primer encuentro del presidente electo, Gustavo Petro, con los alcaldes del país, quienes lo esperaron ayer por varias horas, en Bogotá.



La cita inicial de Petro con los alcaldes era para las nueve de la mañana de ayer. Luego se corrió para las dos de la tarde. Y, posteriormente, a los mandatarios locales se les informó que el presidente entrante no iría a la reunión.

Desde temprano, Petro envió como delegados a los excongresistas Alfonso Prada y Luis Fernando Velasco, quienes tomaron atenta nota de las inquietudes de los alcaldes.



Sin embargo, cuando fueron a ejercer la vocería a nombre del jefe de Estado elegido, varios alcaldes los chiflaron y exigieron la presencia de Gustavo Petro.



La primera entrevista del nuevo presidente con los alcaldes era clave para estos, pues muchos esperaron por varias horas para plantearle a Petro sus inquietudes en temas como la reforma tributaria anunciada por el nuevo gobierno.



Cuando se les informó que Petro definitivamente no asistiría, varios mandatarios rechazaron el hecho y se retiraron del encuentro en medio de rechiflas y quejas contra la administración entrante.



El exsenador Velasco aseguró que, tras la posesión presidencial, Petro se reunirá en la Casa de Nariño con los mandatarios para poder establecer la ruta de gobernabilidad para los primeros 100 días.



Además, aseguró que durante el encuentro tomó nota sobre 16 puntos prioritarios, que le compartirá al presidente electo.



“El señor presidente tenía una programación y nos pidió al doctor Prada y a mí que asistiéramos. Trabajamos más de seis horas y escuchamos a más de 180 alcaldes. Es un tema complejo, porque evidentemente no pudo estar aquí y le tocó priorizar”, dijo Velasco al término del encuentro.



La razón principal por la que Petro no asistió a la cita con los alcaldes habría sido la revisión del informe de empalme que se conoció el lunes pasado.



En el documento hay varias recomendaciones que se le hacen a la administración entrante en diferentes frentes, lo que, al parecer, habría sido revisado ayer por el propio nuevo presidente.



El encuentro

En el fallido encuentro de ayer, alrededor de 300 alcaldes de todas las regiones del país se dieron cita en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. El propósito era sostener su primera reunión con el presidente elegido y plantearle sus temas.



Tras algunas horas de esperarlo, les informaron que Gustavo Petro no llegaría a las 9 de la mañana, como inicialmente estaba previsto.



En medio de rechiflas, varios de ellos exigieron la presencia del nuevo mandatario y se negaron a tratar temas como la reforma tributaria con sus delegados.



“Nosotros como alcaldes esperamos que con la reforma tributaria seamos más tenidos en cuenta en la participación y distribución de los recursos. La mayoría de municipios somos de quinta y sexta generación. No tenemos tributación y tenemos todas las necesidades. A veces los recursos se destinan para las grandes capitales y nosotros quedamos relegados”, manifestó Yeison Pineda, alcalde de Retorno, Guaviare.



Por su parte, el alcalde de Río Viejo, en Bolívar, Malfred Padilla Sierra, indicó que la molestia de los mandatarios radicó en que el gobierno saliente de Iván Duque “apartó su mirada” de las necesidades de los territorios.



“Venimos atravesando una situación difícil luego de dos años encerrados y sin productividad, sin poder tener resultados en nuestros municipios. Por eso venimos aquí a que nos escuchen. Es importante que (Petro) saque un espacio para que se conozca sobre lo que se está pidiendo en la región”, dijo el alcalde Padilla.



Tras la ausencia de Petro, la expectativa quedó centrada en el encuentro que Velasco anunció en la Casa de Nariño entre el nuevo presidente y los alcaldes del país.



REDACCIÓN POLÍTICA

*Con reportería de Diego Lozano​