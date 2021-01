Video: por fiesta de extranjeros en Bogotá, lanzan alerta de expulsión

En un operativo, la Policía intervino una fiesta clandestina en una discoteca de Bogotá, específicamente en la localidad de Kennedy, este fin de semana, en la que estaban departiendo y consumiendo licor.



Tras la detección de los 65 extranjeros que se encontraban en la fiesta, mientras la capital enfrenta el segundo pico de la pandemia y mantiene medidas para contener la propagación de coronavirus, este lunes el director Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, anunció que se aumentarán los controles y que cualquier extranjero que sea sorprendido poniendo en riesgo la salud pública y la seguridad nacional, será expulsado del territorio nacional de manera inmediata.



(Puede leer: Carlos Holmes Trujillo, en cuidados intensivos por covid)

Gracias a los diferentes planes de control, las patrullas del cuadrante en la Avenida 1 de Mayo con 69 descubren una fiesta clandestina dentro de una discoteca, más de 60 personas departían y consumían licor, todas de nacionalidad venezolana. #CuarentenaEstricta pic.twitter.com/097y3CZqBc — MG. Oscar Antonio Gómez Heredia (@PoliciaBogota) January 18, 2021

De acuerdo con el jefe de la autoridad migratoria, desde que se declaró la emergencia sanitaria, Migración Colombia ha adelantado más de 56 mil verificaciones y ha expulsado a más de 600 extranjeros por no cumplir con las normas establecidas y poner en riesgo la seguridad nacional.



Para Espinosa, hechos como los registrados este fin de semana no tienen ningún tipo de justificación en medio de una emergencia sanitaria y por ende, ha solicitado al Director de la Regional Andina se inicien las actuaciones administrativas correspondientes con el fin de sancionar a este grupo de personas que con sus acciones ponen en riesgo no solo a la ciudad, sino al país.



(Le sugerimos: Otras cuatro personas llegan a Colombia con prueba positiva de covid)



El director de Migración Colombia le hizo un llamado a la ciudadanía para que se respeten las decisiones de las autoridades locales y departamentales, y en casos de evidenciar cualquier tipo de incumplimiento por parte de ciudadanos nacionales o extranjeros, a que se hagan las denuncias respectivas ante las autoridades competentes.



"Este no es momento de bajar la guardia. El covid no se ha marchado y no distingue pasaportes. Una persona que se pone en riesgo, está poniendo en riesgo a todo un país, por eso debemos cumplir con las medidas de las autoridades locales. No vamos a permitir que unos cuantos pongan en riesgo a la ciudad y al país", afirmó Espinosa Palacios.

No vamos a permitir que unos cuantos pongan en riesgo a la ciudad y al país FACEBOOK

TWITTER

(No se quede sin leer: ¿Cómo le afecta a Gustavo Petro la renuncia de Ángela María Robledo?)



REDACCIÓN POLÍTICA

Síganos en Twitter: @PoliticaET y Facebook: @politicaeltiempo