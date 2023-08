El presidente Gustavo Petro presentó la terna para Fiscal General de la Nación. Además de las tres candidatas, el mandatario hizo la solicitud de que se contemple la posibilidad de un fiscal ad-hoc para que asuma las investigaciones de su familia.



La razón de este pedido es que se ha cuestionado que el primer mandatario nomine al sucesor o sucesora de Francisco Barbosa cuando en el ente acusador hay un proceso en contra de uno de sus hijos, Nicolás Petro. Con esta solicitud, se nombraría a un tercero que no sea nominado por el primer mandatario para que asuma los proceso relacionados con el también diputado y otros que pudiera haber en contra de miembros de la familia presidencial.

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, en audiencia de imputación de cargos. Foto: AFP

“En cuanto a las indagaciones o procesos penales que involucren a miembros de mi familia, les solicito que consideren a posibilidad de designar un fiscal ad-hoc para que no haya dudas respecto a la transparencia de estas”, expresó el presidente Petro.



El pedido de un fiscal ad-hoc lo hizo el primer mandatario en la misma carta en la que presentó a sus tres candidatas para llegar a la cabeza de la Fiscalía. Estas son Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Amparo Cerón. La misiva es corta y solo contiene los nombres de las ternadas y de la solicitud especial de un fiscal que no sea nominado por el mandatario.



El anterior antecedente de un fiscal ad hoc lo tuvo Colombia con el caso Odebrecht. En esa ocasión, se nombró a Eduardo Cifuentes para que se encargara únicamente de las pesquisas en el caso de corrupción de la multinacional brasileña de la construcción. Esto debido a que el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, había estado vinculado indirectamente con la concesión de la ruta del sol, que hacía parte de las obras en las que Odebrecht habría entregado dineros irregulares. Tras la salida de Martínez del ente acusador, Cifuentes fue apartado de las investigaciones y los procesos siguieron su trámite ordinario.



Por el momento, la solicitud del presidente Petro no ha tenido respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia. Solo hasta hace unos minutos el vicepresidente del alto tribunal, el magistrado Gerson Chaverra, recibió la terna en representación del presidente de la Corte, Fernando Castillo Cadena.