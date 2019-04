Traen gasolina de Ecuador y aumentan vuelos para contrarrestar minga

Importación de gasolina desde Ecuador, tránsito de alimentos por vías alternas y vuelos adicionales por parte de algunas aerolíneas son parte de las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional para afrontar la afectación a varios departamentos del suroccidente por cuenta de los bloqueos de los indígenas a la vía Panamericana.

Las medidas se conocieron en medio de un debate de control político, en la Comisión Primera del Senado, sobre la protesta de las comunidades indígenas en el Cauca y las anunció el ministro de Defensa, Guillermo Botero.



De acuerdo con Botero, el Gobierno está “garantizando” un “abastecimiento medio”, que, en todo caso, no es suficiente tomando en cuenta las consecuencias del prolongado bloqueo a la Panamericana, una de las principales arterias viales del suroccidente.

Botero afirmó que para afrontar la crisis “estamos importando gasolina de Ecuador” y que “la carretera alterna nos ha permitido movilizar toneladas de alimentos, pero eso es insuficiente”.



Agregó que las compañías de aviación “nos han venido dando la mano” y anunció que Satena habilitará vuelos adicionales, especialmente para la Semana Santa.



En este sentido, el Ministro afirmó que torpedear la Semana Mayor parece ser otra “vía de hecho” de algunas comunidades indígenas y que es como si ellas pensaran “o nos negocian o no les tiramos la Semana Santa y vamos a tratar de que no se la tiren”.



"Consideramos que uno tiene que negociar es con las instancias de participación", afirmó el Ministro, quien advirtió que "no se negocia al borde de una carretera, a eso no le jala este gobierno".



Las respuestas del Ministro de dieron ante los reclamos de senadores de los departamentos afectados por los bloqueos, como Cauca, Nariño, Valle y Huila.



