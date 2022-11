‘Noticias RCN’ reveló este lunes en la noche la más reciente medición del Tracking RCN, la cual esta vez profundiza qué dicen los colombianos de los temas más álgidos del país y de cómo va el presidente Gustavo Petro, tres meses después de llegar al poder

El tracking que hace la firma GAD3 Colombia SAS para 'RCN', muestra que en una escala de 0 a 10, los colombianos calificaron de 6.0 a Gustavo Petro como presidente de la República.



Por su parte, Francia Márquez, Vicepresidenta de la República, recibió 5,6 sobre 10, en la medición.



Al analizar cómo le va al presidente, al Gobierno y a algunos de sus funcionarios, el 58,5% de los colombianos aprueba al presidente Gustavo Petro, mientras un 41,5% desaprueba al mandatario que este lunes festivo cumple tres meses en el poder.



En cuanto a su gabinete, el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, consiguió un puntaje de 5,7, sobre 10. La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López, obtuvo 5,8 sobre 10 y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, obtuvo 4,6.



La medición preguntó sobre la compra de tres millones de hectáreas por parte del Estado a los ganaderos para la reforma rural. El 63 % de los encuestados se mostró a favor, mientras que un 25,5% en contra, un 3,2% indiferente y un 8,3% no sabe o no contestó.



Sobre eliminar las EPS y que los servicios de salud queden completamente en manos del Estado, el 51,4 % de los participantes a la medición se mostró en contra, el 40,7 % a favor, el 3 % indiferente y un 5 % no sabe o no contestó.



También, frente a la suspensión de la exploración y explotación de petróleo, carbón y gas, el 58,8 % se mostró en contra, el 31,8 % a favor, el 3,3 % le es indiferente y el 6,1 % no contestó.



El tracking indagó sobre si la gente considera que en los últimos tres meses ha mejorado o empeorado varios aspectos del país. En primer lugar, sobre la evolución de la situación del país en los últimos tres meses, el 62 % dijo que ha empeorado, mientras que un 20 % dijo que sigue igual y un 16,5 % sostiene que ha mejorado. Por su parte, frente a la situación económica personal y de su familia, el 59,3 % dijo que ha empeorado, el 28,4 % sigue igual y el 11,6 dice que ha mejorado.



Esta es la ficha técnica: