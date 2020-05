'Mi nombramiento es un espaldarazo a víctimas del conflicto': Tovar

Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del ex jefe paramilitar 'Jorge 10', habló con El Tiempo y dijo que su cargo como coordinador del Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado del Ministerio del Interior es un cargo administrativo, cuya relación se da con entidades gubernamentales y que no trabajará directamente con las víctimas, aunque le gustaría que así fuera.



Agregó que el año pasado llegó al Ministerio del Interior como prestador de servicios en la dirección de Gobierno del Ministerio, con funciones en el despacho del entonces viceministro de relaciones políticas, Juan Manuel Daza.



(Le puede interesar: 'Jorge 40' recuperaría la libertad en la primera semana de junio)

Un foco de la polémica está en un posible conflicto de intereses, ¿cómo va a garantizar que eso no pase?

Como coordinador no está entre mis funciones, es un cargo administrativo en el que tengo relación con las entidades territoriales, pero yo quisiera que así fuera, quisiera tener un trabajo de frente con todas las víctimas del conflicto armado, quiero trabajar de la mano con ellas y que juntos trabajemos por cambiar este país y porque se les reconozcan los derechos a todas las víctimas.

Si su cargo no se relaciona con las víctimas, ¿cuáles son sus funciones como coordinador?

Coordino el cumplimiento de los autos de seguimiento de la Corte Constitucional en el marco de la Sentencia T-025 y acompaño, por medio de asistencia técnica, a entidades territoriales (alcaldías y gobernaciones) en la implementación de la política pública para las víctimas.



(Además: Alicia Arango defiende nombramiento del hijo de 'Jorge 40')

Más de 400 grupos de víctimas y plataformas de derechos humanos han rechazado su nombramiento y piden su renuncia...

A todas esas personas, víctimas o no, que hoy se oponen a este nombramiento, solo quiero pedirles que me den la oportunidad de que sea mi trabajo quien hable por mí y que no me juzguen simplemente por el hecho de ser hijo de ‘Jorge 40’. Conmigo, todas las víctimas del conflicto armado tendrán todas las garantías, independientemente de quién fue su victimario.



No he pensado en renunciar porque creo que con el nombramiento lo que se está haciendo es darle un espaldarazo a todas las víctimas del conflicto armado, eso me llena de más compromiso para trabajar incansablemente en este cargo por todas las víctimas del conflicto armado, sin excepción.



Yo creo que una de las cosas que no nos ha permitido tener una paz real en este país es seguir hablando de víctimas de primera y víctimas de segunda categoría. Si queremos de verdad conseguir una paz real, no podemos seguir preguntando e interesándonos más por quién es el victimario antes de la víctimas. Para mí esa barrera no existe, para mí todas las víctimas del conflicto armado debemos ser mirados con el mismo ojo, independientemente de quienes fueron nuestros victimarios.



(Lea también: Jorge Tovar pide que no lo juzguen por lo que hizo su padre ‘Jorge 40’)

Estos grupos consideran que la intención de paz debe estar en las acciones de reparación que haga su padre, ¿por qué no se encarga de que él haga esa reparación?

Mi papá se fue de la casa cuando yo tenía siete años y yo no tengo responsabilidad alguna y mucho menos injerencia en lo que él ha hecho o dejado de hacer, entonces lo que sí quiero dejar es la tranquilidad a todas las víctimas del conflicto armado en que haré todo lo posible, todo lo que esté en mis manos, para que Rodrigo Tovar Pupo tenga la oportunidad de contarle al país su verdad y le dé la cara a las víctimas del conflicto armado.

Quiero pedirles que me den la oportunidad de que sea mi trabajo quien hable por mí y que no me juzguen simplemente por el hecho de ser hijo de ‘Jorge 40’ FACEBOOK

TWITTER

¿Considera que es la persona más adecuada para ocupar un cargo relacionado con víctimas?

Profesionalmente estoy preparado para el cargo. Soy abogado con énfasis en derechos humanos, especialista en derecho penal y tengo una maestría en dirección pública. Hace más de seis años vengo trabajando en temas directamente con víctimas del conflicto armado, he recorrido el país como gestor de paz y como víctima del conflicto armado llevando, por medio de mi experiencia de vida, un mensaje de paz y de reconciliación. Por eso creo que soy la persona idónea para ese cargo.



Además de eso, he sufrido las consecuencias de la guerra y eso me llena de compromiso para trabajar incansablemente para que ningún joven o niño en este país vuelva a vivir lo que he vivido yo y hemos vivido miles de jóvenes víctimas del conflicto armado.

Pero lo que quieren las víctimas es que la persona encargada de estos temas no esté directamente relacionada con uno de sus más grandes victimarios...

Yo respeto todas las posiciones, no estoy de acuerdo porque yo debo ser juzgado por lo que he hecho en mi vida y no por ser hijo de ‘Jorge 40’. Trabajé en la oficina asesora de paz de la Gobernación del Cesar, que es como la secretaría encargada de todo el relacionamiento de las víctimas del conflicto armado con el ente territorial, con la Gobernación. Ahí, todos los días, mientras estuve trabajando en esa oficina me vi con víctimas directas de mi papá y de todos los actores del conflicto armado porque para mí todos son igual de importantes, independientemente de quién haya sido su victimario.



(Además: La cruenta masacre que dejó a El Salado en 20 años de silencioso duelo)

Cuando se encontró directamente con las víctimas de su papá, ¿le manifestaron algún rechazo por ocupar ese cargo?

En todo el tiempo que estuve ahí, a diario, me encontraba con víctimas de mi padre y nunca me pasó lo que me está pasando en este momento.

Actualmente, ¿cómo es su relación con ‘Jorge 40’?

Su situación de aislamiento total no ha permitido que la comunicación sea fluida. Por muchos años nos comunicamos por cartas. Él tiene unas esporádicas llamadas que pueden ser una llamada cada 45 o 60 días, duran unos diez minutos, esa es mi comunicación con él, pero este año no he hablado con él por ningún medio.

¿Qué opinión tiene de su padre? Hay quienes dicen que usted lo ve como un “héroe”

Todo esto surge por un trino que hice hace unos seis o siete años en un momento en el que mi padre estaba atravesando por un proceso judicial en Estados Unidos, por el delito de narcotráfico. A hoy, todavía no le han demostrado una sola prueba en su contra por ese delito, a eso me refería con ese trino, pero yo jamás he ni ocultado ni justificado las miles de responsabilidades que tiene mi padre en Colombia, soy el primero en querer y anhelar que él tenga la oportunidad algún día de regresar al país y dar la cara a las víctimas del conflicto armado, pedirles perdón, pero sobre todo que cuente la verdad de su historia dentro del conflicto armado, que no hemos tenido, todas las víctimas, incluyéndome, el derecho de escucharla.



POLÍTICA

TWITTER: POLÍTICAET