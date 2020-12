Tomás Uribe insiste en la reducción de la jornada laboral

Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, salió en público a defender la tesis de su padre quien pide la reducción de la jornada laboral en Colombia, una propuesta que ha rechazado el presidente Iván Duque por considerarla inconveniente en las circunstancias creadas por la pandemia.



La diferencia está en que, mientras el jefe natural del Centro Democrático, CD, pide bajarla de 48 a 40 horas a la semana, el joven pide reducirla de 48 a 44.

Tomás Uribe dijo que ponía sobre la mesa esta idea en su condición de empresario y no de dirigente político porque, aclaró, no solo no lo es sino porque es una actividad en la que no quiere participar.



Tomás Uribe lanzó su iniciativa a través de sus redes sociales. En esta incluso fue más allá y pidió aumentar el salario mínimo un 4 %, y no un 2% como propusieron los gremios empresariales en la mesa de concertación con los sindicatos obreros.



“¿Qué tal si empresarios y trabajadores acordamos aumentar el salario mínimo 4% y reducir jornada laboral 4 horas por semana?”, preguntó el hijo del líder político en Twitter.



“Reducir jornada laboral en 4 horas. Aumentar el salario mínimo en 4%. Este año fue duro para trabajadores y empresarios. La productividad es la solución para superar este mal paso. Requiere empatía, confianza y trabajo en equipo”, dijo. “Mi propuesta se llama 4X4”, explicó.



Hace unos días, el exsenador en las páginas de EL TIEMPO defendió su posición frente a reducir la jornada laboral en Colombia, la cual pasaría de 48 a 40 horas semanales.



"La reducción de la jornada laboral se propuso hace año y medio después de aprobada la disminución de impuestos a las empresas. Insistimos en más empresa privada que genere recursos para más política social, que a su vez legitime más el emprendimiento de los particulares", escribió el expresidente Uribe en este diario.



Duque, por su parte, se ha manifestado contrario a esta idea. El primer mandatario ha explicado que aumentar los costos laborales a las empresas en las actuales circunstancias —por la crisis económica derivada de la pandemia— es muy difícil y puede llevar a que muchas de ellas desaparezcan.



“En el contexto que estamos viviendo no es una discusión conveniente, no ayuda a generar empleo, no dinamiza empleo y, por otro lado, puede encarecer sustancialmente la manera de contratar, y lo que más necesitamos en estos momentos es volver a activar el empleo, contratar nuevas fuerza laboral, y claramente creo que en la coyuntura en la que estamos este proyecto va en contravía de estos propósitos”, ha dicho el Jefe del Estado.



POLÍTICA