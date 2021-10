Todos los presidentes de Colombia a lo largo de la historia

En 1816, después de la Batalla de Boyacá del siete de agosto, arranca la Gran Colombia con el Libertador Simón José Antonio de La Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, otro de los nombres más largo de la nómina presidencial del país.



Como en un primer Frente Nacional, a Bolívar, con quien nació el Partido Conservador, lo sucedió su vicepresidente, Francisco de Paula Santander, con quien nació el Partido Liberal y asumió el Gobierno a los 27 años, constituyéndose en el estadista más joven de la Nación. Y en contraste, en 1898 asumió el presidente más viejo. Manuel Antonio Sanclemente Sanclemente llegó al poder a los 84 años.

Por los años 1821, la Constitución sólo permitía votar a los ciudadanos que demostraran fianza raíz por un mínimo de 100 pesos o en su defecto que ejercieran algún oficio, profesión, comercio industria útil sin dependencia de otro . La reforma constitucional de 1832 aumentó el requisito de propiedad hasta 300 pesos.



La reforma a la Carta de 1910 redujo el período presidencial a cuatro años, sin reelección. A partir de las elecciones de 1914 sólo podían votar los hombres mayores de 21 años, que supieran leer y escribir, o que tuvieran una renta anual mínima de 300 pesos, o propiedad raíz de más de 1.000 pesos. El voto de la mujer se consiguió a través del plebiscito de 1957 y la edad mínima de 18 años para ir a las urnas la estableció la reforma constitucional de 1991.



Y volviendo a la larga lista de presidentes, la mayoría no fueron elegidos por voto popular sino por Consejos Electorales, delegatarios, Congreso y Asambleas Constituyentes. Hay algunos nombres dignos de mencionar, no precisamente por su obra de gobierno.



El general Domingo Caicedo, sin ser titular ocupó la presidencia como encargado 13 veces. Joaquín Mariano Mosquera fue el primer presidente derrocado. Al general José María Ramón Obando lo acusaron del asesinato del Mariscal Sucre. Cuando José Ignacio Márquez ocupó la primera magistratura, en 1832, el sueldo asignado al cargo era 1.000 pesos. El general Tomás Cipriano de Mosquera inició la construcción del Capitolio Nacional. El general José Hilario López acabó con la esclavitud. Como ciudadanos panameños ocuparon la jefatura del estado el general Tomás José Ramón del Carmen Herrera, José Abadía y Orejuela y Joaquín Riascos; como ecuatorianos Antonio de Villavicencio y Verástegui; y como venezolanos Simón Bolívar y Rafael José Urdaneta Faria. Francisco Javier Martínez, es único mandatario que ha fallecido en el ejercicio del poder. Murió en 1882.

Al finalizar el Siglo XVIII llega el momento de las repúblicas azules y rojas. La primera república conservadora la orientan Carlos Holguín y Miguel Antonio Caro entre 1888 y 1898. La segunda arrancó en ese mismo año con Manuel Antonio Sanclemente y terminó con Miguel Abadía Méndez en 1926. Al término de este Gobierno, en 1930, se inicia la república liberal que comienza con Enrique Olaya Herrera y culmina con el primer gobierno de Alberto Lleras, quien ejerció como designado. También con ese mismo cargo ocupó la presidencia de Colombia Darío Echandía, quien fue primer mandatario en tres oportunidades, sin llegar nunca a ser elegido por voto popular. Echandía es el de El poder para qué? y el de un país de cafres , fue luego el ex presidente de más edad en la historia de los estadistas nacionales. Murió a los 92 años. Durante más de seis años los medios de comunicación especularon con su fallecimiento. En 1946 comienza la última hegemonía goda con Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez.



El 13 de junio de 1953 se registra el gran paréntesis de la historia contemporánea del país. En un sólo día Colombia tiene tres presidentes. Por la mañana, Laureano Gómez, el titular; al medio día, Roberto Urdaneta, quien había ejercido como Designado; y por la noche, el general golpista Gustavo Rojas Pinilla. a quien con un contra golpe lo suceden el 10 de mayo de 1957 los quíntuples de la Junta Militar.



La historia reciente de los presidentes continuó con el Frente Nacional de 16 años. Los Gobierno de participación. Los de partido y oposición, y finalmente, con la reforma constitucional de 1991, los gobiernos de partido; gobiernos con alguna participación y gobiernos sin ninguna oposición- El mandato de Andrés Pastrana, con el privilegio de ser el último de este siglo y el primero del próximo milenio, en materia partidista no está muy claro. Tiene origen conservador. Es la Gran Alianza por el Cambio con participación de varios liberales y de otros movimientos independientes. Y además se espera una oposición patriótica.



Los 27 presidentes conservadores

1.- Simón Bolívar



2.- José Ignacio de Márquez



3.- Pedro Alcántara Herrán



4.- Manuel María Mallarino



5.- Mariano Ospina Rodríguez



6.- Rafael Nuñez



7.- Carlos Holguín



8.- Miguel Antonio Caro



9.- Manuel Antonio Sanclemente



10.- José Manuel Marroquín



11.- Rafael Reyes



12.- Ramón González Valencia



13.- Carlos E. Restrepo



14.- José Vicente Concha



15.- Marco Fidel Suárez



16.- Jorge Holguín Mallarino



17.- Pedro Nel Ospina Vásquez



18.- Miguel Abadía Méndez



19.- Mariano Ospina Pérez



20.- Laureano Gómez Castro



21.- Roberto Urdaneta Arbeláez



22.- Guillermo León Valencia



23.- José Antonio Montalvo Berbeo



24.- Misael Pastrana Borrero



25.- Rafael Azuero Manchola



26.- Belisario Betancur Cuartas



27.- Andrés Pastrana Arango



Los Presidentes de Colombia Primera República o Patria Boba

1.- José Miguel Pey Andrade 1810-1811, 1815, 1813



2.- Jorge Tadeo Lozano de Peralta González Manrique, 1811



3.- Antonio Nariño y Alvarez del Casal, 1811-1813 Provincias Unidas de Nueva Granada



4.- José Camilo Clemente Torres y Tenorio, 1812-1814, 1815-1816



5.- Manuel Benito de Castro y Arcaya, 1812



6.- Luis de Ayala y Vergara, 1812



7.- Felipe de Vergara y Caycedo, 1812



8.- Manuel de Bernardo Alvarez del Casal, 1813-1814



9.- José Fernández de Madrid de Castro, 1814-1815, 1816



10.- José María Eusebio Carlos del Rosario del Castillo y Rada, 1814, 1829



11.- José Joaquín Camacho Rodríguez de Lugo 1814-1815



12.- José Custodio Cayetano García Rovira 1814-1815



13.- Manuel Rodríguez-Torices y Quiros, 1815



14.- Crisanto Valenzuela y Conde, 1815



15.- Antonio de Villavicencio y Verástegui, ecuatoriano, 1815



16.- Liborio Mejía Gutiérrez De Lara, 1816



17.- Fernando Serrano Uribe, 1816 Reconquista Española



18.- Pablo Morillo, 1816-1819



19.- Francisco Montalvo, 1819



20.- Juan Sámano, 1819 República de la Gran Colombia



21.- Libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, venezolano (Caracas), 1819, 1826-1830



22.- General Francisco José de Paula Santander y Omaña 1819-1827 y 1832-1837



23.- General Domingo de Caicedo y Sanz de Santamaría, sin ser titular fue 13 veces encargado de la presidencia entre 1830 y 1842.



24.- Joaquín Mariano Mosquera y Arboleda, primer presidente granadino en ser derrocado, 1830 y 1831.



25.- Estanislao Vergara Sanz de Sanz de Santamaría , 1821, 1829



26.- General Rafael Urdaneta Faria 1839-1831



27.- Juan García del Río, 1831



28.- Jerónimo Gutiérrez de Mendoza y Galavis, 1831



29.- General José María Ramón Obando Del Campo, acusado del asesinato del Mariscal Sucre 1831-1832, 1853-1854 Nueva Granada



30.- José Ignacio de Márquez Barreto, 1832, 1837-1840, 1840-1841



31.- General Pedro Alcántara Herrán Martínez de Zaldúa 1841, 1842-1845



32.- Juan de Dios Aranzazu González de Aparicio, 1841-1842



33.- José Joaquín Gori y Alvarez de Castro, 1841



34.- El General Tomás Cipriano de Mosquera y Arboleda, cinco veces presidente, inició la construcción del Capitolio Nacional, 1845-1847, 1847-1849, 1861-1864, 1866-1867, 1870-1872. Excomulgado por la Iglesia Católica.



35.- Rufino Cuervo y Barreto, 1847, 1849



36.- General José Hilario López Valdés, sancionó la ley que abolió definitivamente la esclavitud. Excomulgado por la Iglesia Católica, 1849-1853, 1863



37.- José de Abadía y Orejuela. Panameño, 1951-1852, 1853-1855



38. - General José María Dionisio Melo y Ortiz. 1854



39. - Francisco Antonio Obregón Muñoz, 1854



40.- General Tomas José Ramón del Carmen Herrera y Pérez-Dávila, Panameño, 1854



41.- Manuel María Mallarino Ibarguen, Conservador, 1855 - 1857 Confederación Granadina



42.- Mariano Ospina Rodríguez, Conservador, 1857-1861



43.- Bartolomé Calvo Díaz de la Madrid, 1861 Estados Unidos de Colombia



44.- Juan José Nieto Gil, 1861



45.- Ignacio Gutiérrez Vergara, 1861-1862



46.- Leonardo Canal González. 1862



47.- Andrés Cerón Serrano. 1862



48.- Manuel del Río y De Narvaes, 1862 - 1863



49.- Froilán Largacha Hurtado, uno de los quíntuples del ejecutivo plural de 1863



50.- Juan Agustín de Uricoechea Zarnoza y Rocha. 1864



51.- General Eustorgio Salgar Moreno, durante su gobierno se fundó el banco de Bogotá y se creó la Academia de la Lengua, 1863, 1870-1872.



52.- General José Santos Gutiérrez Prieto, 1863, 1868-1870 Estados Unidos de Colombia presidentes radicales



53.- Manuel Murillo Toro, liberal, introdujo el telégrafo y fue el primer presidente civil reelegido, 1864-1866, 1872-1874



54.- José María Rojas Girrado, liberal, 1866



55.- Joaquín Riascos García. Militar panameño, 1867



56.- Manuel María de los Santos Acosta castillo, creó la Universidad Nacional, 1867-1868.



57.- Salvador Camacho Roldán. 1868-1869, 1871



58.- Santiago Pérez Manosalbas, 1869, 1874-1876



59.- José Bonifacio Aquileo Elías Parra Gómez. 1876-1878



60.- General José Sergio Camargo Pinzón, 1877.



Presidentes de la regeneración

61.- General Julián Trujillo Largacha, inició la excavación del Canal de Panamá, 1870, 1878-1880.



62.- Manuel María Ramírez Fortoul, 1877



63.- Rafael Wenceslao Nuñez Moledo, sus aventuras románticas hicieron escándalo público en la época y ocasionaron sus excomunión de la iglesia católica. 1880-1882, 1884-1886, 1887-1888.



64.- Clímaco Calderón Reyes. 1882 65.- Francisco Javier Martínez de Zaldúa de Racines, el único mandatario que ha fallecido en ejercicio del poder, 1882.



66.- José Eusebio Otálora Martínez, 1882-1884.



67.- Ezequiel Hurtado Hurtado, 1884.

República de Colombia Primera Hegemonía Conservadora

68.- José María Campo Serrano, 1886-1887



69.- Eliseo Payan Hurtado, 1887



70.- Carlos Holguín Mallarino, 1888-1992



71.- Miguel Antonio Caro Tobar, 1892-1898



72.- Antonio Basileo Cuervo Urusarri, 1893



73.- Guillermo Quintero Calderón, 1896



74.- Manuel Antonio Sanclemente Sanclemente, el presidente más viejo, se posesionó a los 84 años, 1989-1900.



75.- José Manuel Marroquín Ricaurte, durante su administración se perdió Panamá. 1898, 1900-1904.



76.- General José Gregorio Ambrosio Rafael Reyez Prieto. 1904-1909



77.- Diego Euclides de Angulo Lemos, 1908



78.- Jorge Marcelo Holguin Mallarino. 1909, 1921-1922.



79.- Ramón Gonzalez Valencia, 1909-1910



80.- Carlos Eugenio Restrepo Restrepo, conservador, 1910-1914



81.- José Vicente Concha Ferreira, conservador, 1914-1918.



82.- Marco Fidel Suárez, conservador, 1918-1921. Firmó la ley 33 del 28 de octubre de 1020, del Himno Nacional de Colombia.



83.-Pedro Nel Ospina Vasquez, conservador, 1921-1926



84.- Miguel Abadía Mendez, conservador, 1926-1930, en su gobierno culminó La República o Hegemonía Conservadora.



85.- Enrique Alfredo Olaya Herrera, liberal, 1930-1934



86.- Alfonso López Pumarejo, liberal, 1934-1938, 1942-1945



87.- Eduardo Santos Montejo, liberal, en su elección se registró una abstención del 70 por ciento, la mayor de la historia, el partido conservador no fue a las urnas. 1938-1942.



88.- Carlos Lozano y Lozano, liberal, 1942 89.-Dario Echandia Olaya, liberal, nunca fue presidente electo. Ocupó el cargo varias veces como designado: 1943-1944, 1960, 1967.



Regreso de los conservadores

90.- Luis Mariano Ospina Pérez. Conservador, 1946-1950



91.- Laureano José Gómez Castro, conservador, 1950-1951, 1953. El país registró el 13 de junio de 1953 tres presidentes en un sólo día.



92.- Roberto Urdaneta Arbeláez, conservador, 1951-1953. Asumió como primer designado.

Dictadura Militar

93.- Teniente general Gustavo Rojas Pinilla. 1953-1957.



94.- General Gabriel París Gordillo, 1955,1957-1958.



95.- General Deogracías Fonseca Espinosa, 1957-1958.



96.- General Luis Ernesto Ordoñez Castillo. 1957-1958



97.- General Rafael Navas Pardo. 1957-1958



98.- Contraalmirante Rubén Piedrahita Arango. 1957-1958 Frente Nacional



99.- Alberto Lleras Camargo. Liberal. (1945-1946), 1958-1962



100.- Guillermo León Valencia Muñoz. Conservador, 1962-1966.



101.- José Antonio Montaño Berbeo. Conservador, 1963 asume como primer designado.



102.- Carlos Alberto Lleras Retrespo. Liberal, 1966-1970.



103.- Misael Eduardo Pastrana Borrero, Conservador., 1970-1974.



104.- Rafael Azuero Manchola. Conservador. 1973, asimió como primer designado.

Fin del Frente Nacional

105.- Alfonso Antonio Lazaro López Michelsen, Liberal, 1974-1978.



106.- Indalecio Lievano Aguirre, Liberal, 1975. Asumió como primer designado.



107.- Julio César Turbay Ayala. Liberal. (1969,1975 como designado. 1978-1982.



108.- Víctor Manuel Mosquera Chaux, 1981, asumió como primer designado.



109.- Belisario Antonio Betancur Cuartas, Conservador 1982-1986.



110.- Virgilio Barco Vargas. Liberal. 1986-1990.

111.- César Augusto Gaviria Trujillo, Liberal, 1990-1994.



112.- Ernesto Samper Pizano. Liberal. 1994-1998.



113.- Carlos Lemos Simmons. Liberal. 1998. Asumió como vicepresidente.



114.- Andrés Pastrana Arango. Conservador. 1998

115.- Álvaro Uribe Vélez. (2002 - 2010)



116.- Juan Manuel Santos Calderón (2010 - 2018)



117.- Iván Duque Márquez (2018 - 2022)

