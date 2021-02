¿Todos los migrantes venezolanos ahora podrán tener vacuna de covid?

Este lunes, el presidente Iván Duque anunció la creación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos que tendrá una vigencia de diez años y permitirá el tránsito de los migrantes venezolanos que se encuentran en el país de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario.



Es decir, que los migrantes venezolanos que se acojan a este beneficio, podrán estar de manera regular en Colombia por un periodo de 10 años, tiempo después del cual deberán adquirir una visa de residente si desean permanecer en el país.



Esto entrará en vigencia cuando se expida el decreto, que será publicado este lunes para comentarios.

Tras ello surgió la duda si ahora todos los migrantes venezolanos podrán acceder a la vacuna contra el coronavirus en el país.



Esto, pues el Presidente admitió días pasado que los colombianos tendrán prioridad sobre todas las demás personas. Y apuntó, además, que los inmigrantes venezolanos que se encuentren en situación irregular no serían vacunados.



"Quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos, y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no serán inmunizados", afirmó en su momento el mandatario.



Los cálculos que se hicieron en ese instante era que iban a quedar fuera del ambicioso plan de vacunación del proceso a alrededor del 55 % de los 1,7 millones de venezolanos que se encuentran actualmente en Colombia.



Tras este nuevo anuncio, el gerente para la frontera con Venezuela, Lucas Gómez, señaló que "la regularización traerá consigo esquemas de vacunación para esa población irregular, siguiendo el mensaje del presidente Duque".



De este modo, "una vez empiecen a regularizararse, a través del Estatuto Temporal de Protección empezarán a tener acceso".



Este es uno de los avances más importantes que otorga este estatuto tiene que ver con la salud, pues permite que los ciudadanos del país tengan derecho a acceder a los servicios de salud en Colombia, incluido el esquema de vacunación.



¿De dónde saldrán los recursos? El funcionario aseguró que los recursos para esa población vendrán de cooperación internacional. "Ya estamos haciendo las gestiones para conseguir los recursos", sentenció.



Gómez enfatizó que los migrantes regulares desde el principio han estado incluidos en el Plan nacional de Vacunación.



REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET



Escríbanos sus dudas a luimer@eltiempo.com