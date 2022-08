El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, empezará a gobernar a partir de mañana 7 de agosto para el periodo constitucional 2022-2026, como sucesor de Iván Duque, en una toma de posesión que será ampliamente cubierta por medios de comunicación nacionales e internacionales.



Durante este importante día, en el cual se conmemora la Batalla de Boyacá —un hecho histórico que dio paso a la independencia del país—, se espera que el evento de cambio de mando inicie su transmisión a las 10 a. m. Sin embargo, la posesión de Petro como presidente de Colombia comenzará hacia las 3 p. m.



Como se ha acostumbrado, el presidente electo debe caminar con su familia desde el palacio de San Carlos, la sede de la Cancillería, hasta la plaza de Bolívar para tomar posesión, a unas pocas cuadras.



Dicho recorrido por la calle 11 va a estar lleno de símbolos. Además de aquellos referentes a la paz, también habrá sobre la biodiversidad y representativos de cada una de las regiones del país, según lo solicitó el mismo Petro. A esto se suma que en la plaza de Bolívar estará en exhibición la espada que utilizó el Libertador Simón Bolívar y la paloma de la paz que donó el escultor Fernando Botero.



Cerca de la plaza de Bolívar, también se dispondrán varios lugares en Bogotá, como el parque Santander, la plazoleta del Rosario, la plaza de las Nieves y el parque de los Periodistas. Por esta razón, las medidas de seguridad en el centro de Bogotá se han extremando: 15.000 miembros de la Fuerza Pública estarán disponibles para la seguridad. Asimismo, el evento también será transmitido simultáneamente en las principales plazas y parques de las ciudades del país.

Espada de Simón Bolívar que se encuentra en la Casa Museo Quinta de Bolívar. Foto: David Osorio

En cada lugar habrá intervenciones musicales y muestras artísticas que tienen el propósito de evidenciar la diversidad cultural colombiana. Se esperan 100.000 personas, 70 actos culturales, 1.000 artistas en escena y actividades en seis tarimas y un corredor cultural.



Entre otros, estarán Adriana Lucía, Andrea Echeverri y Héctor Buitrago (Aterciopelados), David Kawooq (Doctor Krápula), Nidia Góngora, Beto Jamaica, Los Gaiteros de San Jacinto, Wilson Manyoma, Edson Velandia y Herencia de Timbiquí. Dicho evento costará alrededor de 2.400 millones de pesos, según confirmó Marisol Rojas, coordinadora de comunicaciones de la posesión. Además, explicó que no será una transmisión de mando cerrada, solo para diplomáticos y presidentes invitados, sino que toda la ciudadanía podrá ver lo que sucede desde los corredores habilitados cerca de la plaza de Bolívar.



Según confirmó el comité organizador de la posesión, ya son varios los nombres confirmados que visitarán el país. Entre ellos se encuentran distintos presidentes de Sudamérica, como el de Chile, Gabriel Boric; el de Ecuador, Guillermo Lasso; el de Paraguay, Mario Abdo Benítez; el de Bolivia, Luis Arce, y el de Argentina, Alberto Fernández.

Así va la adecuación de la Plaza de Bolívar Foto: Presidencia

De Centroamérica asistirán los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo; la República Dominicana, Luis Abinader; Honduras, Xiomara Castro, y Costa Rica, Rodrigo Chaves. Asimismo, la posesión contará con la presencia del rey Felipe VI de España. El presidente de ese país, Pedro Sánchez, no asistirá.



En casos como el de El Salvador, se conoció que asistirá el vicepresidente, Félix Ulloa Jr. y no el mandatario, Nayib Bukele. De igual manera, se espera que de México envíen a la primera dama, Beatriz Gutiérrez. Por parte de EE. UU. estará Samantha Power, directora de la Agencia Internacional para el Desarrollo (Usaid), quien encabezará la delegación enviada por Joe Biden.



El presidente Iván Duque ya había dado a conocer que, al ser él el organizador del evento, no invitaría a Nicolás Maduro, que se suma a algunas ausencias como la del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Este último, sin embargo, enviará a su canciller, en la línea de otros países como Portugal y Serbia.



Y aunque en un principio el presidente de Perú, Pedro Castillo, había confirmado que asistiría, el Congreso impidió a último minuto que viaje a Bogotá, pues los presidentes de dicho país deben contar con el permiso de los parlamentarios para sus viajes al exterior. Uno de los grandes ausentes será Brasil, con Jair Bolsonaro como presidente, quien aún no ha confirmado si asistirá o si al menos enviará una comitiva en su nombre.